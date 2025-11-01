Primer equipo que es rechazado por James Rodríguez

James Rodríguez habría rechazado la oferta de renovación que le presentó el Club León de México, según informó el periodista Julián Capera. El mediocampista colombiano, que firmó con el equipo a comienzos de 2025, finalizará su contrato en diciembre y aún no define su futuro.

De acuerdo con Capera, la negativa de James se debe a que el proyecto deportivo que el club le había prometido a principios de año no se ha cumplido. El futbolista esperaba un equipo más competitivo y con mayores aspiraciones en la Liga MX, algo que no se ha materializado.

“León intentó un acercamiento para renovar, pero el proyecto deportivo presentado a principio de año para el colombiano no se ha desarrollado”, publicó el periodista en su cuenta oficial de X (antes Twitter), confirmando la decisión del jugador.

Las ofertas que tiene James Rodríguez

En su mensaje, Capera también reveló que James ha recibido interés formal de otros clubes de México, así como de varias franquicias de la MLS, aunque por ahora ninguna negociación ha avanzado lo suficiente para concretar su fichaje.