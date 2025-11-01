Actualizado:
Sáb, 01/11/2025 - 17:36
Primer equipo que es rechazado por James Rodríguez
El colombiano termina contrato con León en diciembre de 2025.
James Rodríguez habría rechazado la oferta de renovación que le presentó el Club León de México, según informó el periodista Julián Capera. El mediocampista colombiano, que firmó con el equipo a comienzos de 2025, finalizará su contrato en diciembre y aún no define su futuro.
Puede leer: Mundial Femenino sub 17: confirmada la primera semifinal
De acuerdo con Capera, la negativa de James se debe a que el proyecto deportivo que el club le había prometido a principios de año no se ha cumplido. El futbolista esperaba un equipo más competitivo y con mayores aspiraciones en la Liga MX, algo que no se ha materializado.
“León intentó un acercamiento para renovar, pero el proyecto deportivo presentado a principio de año para el colombiano no se ha desarrollado”, publicó el periodista en su cuenta oficial de X (antes Twitter), confirmando la decisión del jugador.
Las ofertas que tiene James Rodríguez
En su mensaje, Capera también reveló que James ha recibido interés formal de otros clubes de México, así como de varias franquicias de la MLS, aunque por ahora ninguna negociación ha avanzado lo suficiente para concretar su fichaje.
El ’10’ de la Selección Colombia busca llegar a un equipo donde pueda tener mayor protagonismo y continuidad. Su principal objetivo es mantener ritmo de competencia de cara al Mundial 2026, donde espera ser una de las piezas clave del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo.
Las estadísticas de James en León
A pesar de las dificultades, James ha tenido una temporada destacada con León. En promedio disputó 71 minutos por partido, una cifra superior a la de sus recientes campañas, además de anotar cinco goles y entregar siete asistencias.
Le puede interesar: Nacional lidera la Liga Betplay: tabla de posiciones tras la fecha 18
Su aporte ofensivo ha sido importante en la Liga MX, pero el mediocampista no está del todo satisfecho con el rumbo del equipo, que no ha logrado consolidarse como protagonista ni cumplir con las metas trazadas a comienzo del año.
Por ahora, el futuro de James Rodríguez sigue abierto. Todo apunta a que evaluará las opciones que lleguen en las próximas semanas, priorizando un proyecto deportivo sólido que le permita seguir siendo competitivo y mantener su nivel de cara al reto mundialista.
Fuente
Antena 2