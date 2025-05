Primera decisión de León tras la eliminación en Liga MX: impacta a James

Acabó el sueño de León que esperaba conseguir la clasificación para las semifinales de la Liga MX. Antes, debía superar la dura prueba de Cruz Azul, un equipo al que no pudo derrotar en la fase regular y tampoco lo iba a hacer en los cuartos de final.

Ni con James Rodríguez en el partido de vuelta, León pudo remontar la serie que encaminó Cruz Azul en la ida con un marcador de 2-3 para los cruzazulinos. Este resultado obligaba sí o sí a la ‘Fiera’ a ganar por dos goles, dado que el ítem de desempate en México es la posición de los equipos en la fase regular.

James Rodríguez no pudo echarse el equipo al hombro para remontar durante los 90 minutos en el Estadio Olímpico Universitario. El colombiano tuvo poca incidencia dentro del compromiso y no estuvo a la altura para encaminar la clasificación para las semifinales.

El volante colombiano firmó con la ilusión de jugar el Mundial de Clubes, pero no fue posible por la descalificación del torneo. En ese orden de ideas, también se esperaba que una eliminación en México podía acabar su aventura en México. Eduardo Berizzo tomó la palabra en la conferencia de prensa y afirmó qué pasará con el futuro de James y la continuidad del timonel técnico.

DECISIÓN DE LEÓN CON EL FUTURO DE EDUARDO BERIZZO

En la rueda de prensa, Eduardo Berizzo se refirió a varios aspectos del futuro de la institución. En primer lugar, destacó que desde que se confirmó la no participación en el Mundial de Clubes, esto impactó fuertemente al club anímicamente y fue el principal problema que condujo a la poca reacción.

Eduardo Berizzo reveló que, “tuvimos un torneo irregular. Las primeras 10 jornadas mostramos una contundencia absoluta, pero luego la extraviamos, perdimos la punta, luego vino la eliminación del Mundial y eso acabó con el ánimo del grupo. Ya no pudimos recuperarnos”.

Sobre los futuros inmediatos de James y del entrenador, Berizzo sentenció que el colombiano sigue comprometido en el proyecto de cara al Apertura 2025, “lo que puedo decir en este momento es que James tiene contrato y seguirá con León". El que sí abandonó el club fue Andrés Guardado que regresó del retiro por seis meses y ahora tomó la decisión oficialmente de ponerle fin a su carrera.

Aunque su anhelo es seguir, Eduardo Berizzo explicó que la decisión recae en los directivos y no es algo que él tenga que decidir, pues si fuera por él, continuaba en el proyecto, “en los próximos días vamos a hablar de mi permanencia en el equipo y del armado de la plantilla para el siguiente torneo. A mí me gustaría continuar. Me siento cómodo, tengo todas las facilidades, claro que me gustaría seguir”.

Si Eduardo Berizzo abandona la dirección técnica se convertiría en un nuevo calvario para James Rodríguez que ha sufrido varias salidas de entrenadores en toda su trayectoria profesional. Además, lo afectaría dado que Berizzo le ha dado toda la confianza a lo largo de este semestre.