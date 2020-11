Pumas vs Pachuca: Cómo y donde ver el partido ONLINE EN VIVO

Pachuca desperdició su condición de local en el estadio Hidalgo al caer 1-0 ante los Pumas. En este partido, los ‘Tuzos’ volvieron a padecer uno de sus males de la fase regular: la falta de contundencia.

Este domingo en el estadio Universitario, el Pachuca tiene que ganar con cualquier marcador a partir del 2-0, pero para ello tendrá que asumir riesgos en casa de los felinos.

"Nos van a atacar mucho más, no les sirve a ellos exponerse tanto, jugarán con un bloque defensivo alto, tenemos que estar atentos a los contragolpes", anticipó Paulo Pezzolano, entrenador uruguayo de los ‘Tuzos’.



PUMAS VS PACHUCA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET



Para quienes están en México, el compromiso Pumas vs Pachuca se puede ver en ESPN Play Norte e ESPN2 Norte. A nivel internacional lo podrá apreciar en Bet365 y en Estados Unidos: TUDN App, TUDN.com y TUDN USA.



Argentina: 3:00 pm

Colombia: 1:00 pm

México: 12:00 pm

Estados Unidos: 1:00 pm (este), 10:00 am (pacífico)

Mientras tanto, Pumas espera seguir con la ventaja obtenida gracias a Fabio Álvarez, quien fue el anotador del único tanto del compromiso de ida. En caso de que Pumas logre ganar la serie, obtiene el tiquete para jugar la semifinal de la Liga MX.