¿Qué opciones tiene James si sale de León? Liga MX y MLS son candidatas

Fin de ciclo en el León y opciones en la Liga MX

Desde México, un periodista de Fox Sports reveló que el entorno de James ya estaría explorando nuevas opciones en el fútbol azteca. Entre los equipos interesados figuran dos gigantes de la Liga MX:

• Club América, actual protagonista del torneo y con historial de fichajes mediáticos.

• Tigres UANL, club que también habría mostrado interés en contar con el talentoso volante colombiano.

Ambas instituciones ya habrían hecho consultas preliminares sobre las condiciones contractuales del jugador, quien quedaría libre a partir de enero.

La MLS, otra alternativa para el colombiano

Además del interés en México, la MLS también aparece como una posibilidad concreta. Tres equipos de Estados Unidos estarían atentos a la situación de James:

• New York City FC

• Chicago Fire

• Orlando City

Estos clubes habrían manifestado su disposición para escuchar al representante del jugador y analizar la viabilidad de su fichaje.