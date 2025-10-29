Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 08:06
¿Qué opciones tiene James si sale de León? Liga MX y MLS son candidatas
James Rodríguez parece estar cada vez más afuera de León, estas serían sus opciones.
El futuro de James Rodríguez sigue siendo tema de conversación. A sus 34 años, el colombiano estaría cerca de quedar sin equipo en diciembre, luego de que el Club León habría decidido no renovar su contrato, según informaron medios mexicanos.
La noticia llega en un momento clave para el mediocampista, quien busca mantenerse en competencia de cara a la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y que podría ser el último de su carrera con la Selección Colombia.
Fin de ciclo en el León y opciones en la Liga MX
Desde México, un periodista de Fox Sports reveló que el entorno de James ya estaría explorando nuevas opciones en el fútbol azteca. Entre los equipos interesados figuran dos gigantes de la Liga MX:
• Club América, actual protagonista del torneo y con historial de fichajes mediáticos.
• Tigres UANL, club que también habría mostrado interés en contar con el talentoso volante colombiano.
Ambas instituciones ya habrían hecho consultas preliminares sobre las condiciones contractuales del jugador, quien quedaría libre a partir de enero.
La MLS, otra alternativa para el colombiano
Además del interés en México, la MLS también aparece como una posibilidad concreta. Tres equipos de Estados Unidos estarían atentos a la situación de James:
• New York City FC
• Chicago Fire
• Orlando City
Estos clubes habrían manifestado su disposición para escuchar al representante del jugador y analizar la viabilidad de su fichaje.
James busca continuidad antes del Mundial
Después de un paso irregular por el León, donde las lesiones y la falta de ritmo limitaron su rendimiento, James Rodríguez apunta a reencontrarse con su mejor versión antes de vestir nuevamente la camiseta de Colombia en el Mundial 2026.
Con su salida prácticamente confirmada del club mexicano, el camino del ‘10’ cafetero parece dividirse entre la Liga MX y la MLS, dos destinos que podrían ofrecerle minutos, protagonismo y estabilidad en la recta final de su carrera.
Fuente
Antena 2