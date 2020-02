Roger Martínez sigue en problemas con su técnico y se iría a la MLS

Roger Martínez sigue viviendo días difíciles en el fútbol de México donde su realidad ha tenido un drástico giro en los últimos meses. Primero era constante titular y de a poco fue perdiendo terreno en el América a tal punto de entrar en discordias con el entrenador y las directivas, situación que lo ha dejado al margen del primer equipo.

El delantero colombiano expresó días atrás: “Tengo tres años y medio más de contrato con América. Me estoy entrenando al 100%, como lo he vendido haciendo, pero no me han dado oportunidad de jugar. Nunca dije que me quiero ir. No estoy lesionado, creo que estoy viviendo una injusticia”, frente a los rumores donde se mencionaba su intención de partir al fútbol europeo.

Lea también: Chelsea fichará a Ziyech en verano por 45 millones, según prensa holandesa

Ante eso, el técnico Miguel Herrera también salió al cruce y se expresó contra el atacante: “Roger tomó una decisión y se equivocó y sigue tomando decisiones equivocadas... A mí completamente me rebasó la decisión de si jugaba o no, vino una orden, la cual hay que acatar”.

Asimismo, habló del futuro del colombiano: “Su representante está hablando con los otros equipos que tiene posibilidad, sé que tiene una buena oferta que el club está por aceptar, igual también la tienen que aceptar Roger y su agente”, sobre su posible partida al Inter de Miami, aunque en México se dicen que no quiere irse por menos de 100mil dólares de salario en la MLS.

De interés: Jeison Murillo vuelve a entrenar y apunta al once ante el Real Madrid

Mientras que Miguel Herrera cerró su intervención asegurando que no tiene nada personal contra el jugador, pero que el error fue de él al expresarse de manera pública antes de dialogar con el cuerpo técnico y la directiva del club. En definitiva, ante la rebeldía de Roger, su mayor posibilidad y deseo es irse a otra liga para volver a tener continuidad.