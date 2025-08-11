San Luis vs Cruz Azul EN VIVO, HOY 11 de agosto: hora y canal para ver Liga MX

Después de las fechas de la Leagues Cup, Atlético de San Luis hará las veces de local en el regreso de la Liga MX Apertura 2025 recibiendo a Cruz Azul. Duelo de realidades similares con dos clubes que no están en zona de clasificación directa, pero que una victoria podría acercarlos a las casillas de la Liguilla.

Atlético de San Luis no vive un gran presente en la Liga MX en la posición 14 con apenas tres unidades. Cruz Azul por su parte, está en la zona de Play-In en la séptima casilla con cinco puntos. La victoria cruzazulina podría dejarlos en puestos de Liguilla, y la victoria potosina los haría ascender a puestos de Play-In.

Un vibrante duelo con instituciones que sueñan con meterse en las zonas de la Liguilla. Cruz Azul aparece mucho más cerca, pero no debe descuidarse con Atlético de San Luis que persigue ese anhelo de salir de la incómoda posición 14 y renacer en este Apertura 2025.

ATLÉTICO DE SAN LUIS VS CRUZ AZUL POR LA LIGA MX APERTURA 2025: HORA Y CANAL PARA VER EL PARTIDO

En tierras potosinas, Atlético de San Luis recibe la visita de Cruz Azul. El Estadio Alfonso Lastras será testigo de un encuentro en donde los dos elencos deben sumar de a tres, pero como es habitual, solo uno podría quedarse con el triunfo. Repartir unidades no está en juego, pues, poco o nada sirve. El juego se podrá ver en Disney + y ESPN.

HORARIOS DEL PARTIDO:

Colombia, Perú y Ecuador: 10:05 P.M.

México: 9:05 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 11:05 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:05 A.M.