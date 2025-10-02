Sufre el León de James; revelan tiempo de baja que tendrá jugador colombiano

El Club León está viviendo una transición en su dirección técnica, pues el argentino Eduardo Berizzo dejó el banquillo por malos resultados para darle paso al mexicano Ignacio Ambriz, quien debutará como entrenador el próximo sábado ante Toluca por la fecha 12 de la presente Liga MX.

El equipo donde milita el colombiano James Rodríguez necesita triunfos con urgencia para buscar un cupo en la próxima ronda del campeonato, recordando que el conjunto ‘esmeralda’ se ubica de momento en la casilla 11 con 12 puntos.

