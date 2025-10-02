Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 15:04
Sufre el León de James; revelan tiempo de baja que tendrá jugador colombiano
El equipo 'esmeralda' no pasa por su mejor momento deportivo.
El Club León está viviendo una transición en su dirección técnica, pues el argentino Eduardo Berizzo dejó el banquillo por malos resultados para darle paso al mexicano Ignacio Ambriz, quien debutará como entrenador el próximo sábado ante Toluca por la fecha 12 de la presente Liga MX.
El equipo donde milita el colombiano James Rodríguez necesita triunfos con urgencia para buscar un cupo en la próxima ronda del campeonato, recordando que el conjunto ‘esmeralda’ se ubica de momento en la casilla 11 con 12 puntos.
Colombiano del Club León se lesionó y ya se conoce su fecha de regreso
Para el próximo partido ante los ‘Diablos Rojos’ del Toluca, el equipo de los ‘Panzas Verdes’ no podrá contar con el mediocampista ofensivo Daniel Arcila, quien recientemente fue fichado por el León y llegó procedente del Envigado.
El futbolista de apenas 23 años, que debutó con gol en el equipo ‘esmeralda’, tuvo que salir sustituido en el partido contra Mazatlán que se disputó el pasado 23 de septiembre, jugador que se será baja por dos semanas más debido a un desgarro, así que volverá a estar disponible hasta después de la fecha FIFA, es decir, para el duelo ante Santos Laguna del 18 de octubre.
¡CONTINUA RECUPERÁNDOSE!— Christian Ramírez (@Christi6179520) September 30, 2025
Daniel Felipe Arcila estuvo presente en la firma de autógrafos, aun se mantendrá fuera de acción 2 semanas por el desgarre sufrido ante Mazatlán.
📹 @lordpatricio_ pic.twitter.com/XTptPuWHSN
León requiere de Arcila para su zona ofensiva
El jugador colombiano goza de un gran potencial goleador que le puede ser de gran ayuda para el conjunto de Guanajuato, a quien le restan 6 partidos de Liga MX para intentar escalar posiciones y asegurar un cupo en la siguiente ronda.
Recordemos que en su paso por la Liga BetPlay 2025-II vistiendo la camiseta de Envigado, Arcila se despachó con tres goles y una asistencia en tres partidos disputados, además, en la Copa BetPlay 2025 logró 4 goles en la misma cantidad de compromisos.
