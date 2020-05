Técnico de Xolos mostró su molestia por comentarios de Edwin Cardona

Han sido un total de tres las ocasiones en las que Edwin Cardona ha declarado, durante el último mes, que está dispuesto a volver a Boca Juniors y hasta ha asegurado que si lo llamaran, viajaría de manera casi instantánea a la capital argentina para unirse al club 'Xeneize', por el que ya pasó y en el que le gustaría tener unar "revancha", entendiendo que salió en un momento en el que sabe que podía aportar mucho más y que ya estuvo cerca de regresar.

"Para mí sería de mucha alegría que quisieran volver a contar conmigo o que me tengan en carpeta para volver. Sería un lindo desafío. Si me llaman y fuera por mí, mañana mismo me iría, pero eso no depende de uno. La verdad haría todo lo posible para ir a Boca", sentenció el futbolista hace unos días en su última comunicación, algo que no cayó nada bien en el cuerpo técnico de su actual club, tal como lo dejó ver su entrenador, Gustavo Quinteros.

El argentino, nacionalizado boliviano, dejó ver lo que piensa respecto a los dichos del colombiano en diálogo con el periodista, Cesar Luis Merlo, con quien habló en la noche del miércoles: "Lo respeto, pero no me gusta que Cardona diga que quiere marcharse a Boca, quiero jugadores comprometidos con mi equipo", aseguró Quinteros sobre la situación del volante, quien ha aprovechado estos días para ponerse en contacto con varios aficionados.

A inicios de 2020, Cardona sonó como uno de los posibles refuerzos de Boca Juniors, sin embargo, una serie de situaciones particulares, entre las que se aseguró que había influido la opinión de Juan Román Riquelme y una fractura en su mano, impidieron que el talentoso volante llegara a la institución. En total, Edwin ha disputado cuatro partidos de Liga MX y ha jugado otros dos encuentros por la Copa del país azteca.