Técnico del León dejó claro qué quiere con James: "Yo ni me espanto"

Terminó la era de Eduardo Berizzo como director técnico del Club León con un mal presente en la Liga MX. No importan los nombres de James Rodríguez, Ismael Díaz, Rogelio Funes Mori, entre otros, los resultados no se estaban dando y buscan una nueva cara con la llegada de Ignacio Ambriz como entrenador del club.

Nacho Ambriz tenía que sacar el proyecto adelante para poder sellar la clasificación. Sin embargo, el debut fue contra el actual campeón, Toluca y todo terminó en una triste derrota por 2-4. James Rodríguez marcó de penal, pero no pudo guiar la remontada.

Todo sigue igual en León con la necesidad de sellar la entrada para la Liguilla. Por ahora están afuera y aspiran por lo menos jugar la llave de Play-In que es lo que tienen más cerca. Bajo ese panorama, Ignacio Ambriz sostuvo que van a llevar el tema de James Rodríguez con calma y que poco a poco se verá la idea que deberá girar alrededor del volante colombiano.

“NI ME ESPANTO”, IGNACIO AMBRIZ SOBRE EL NIVEL DE JAMES RODRÍGUEZ EN LEÓN

El León no levanta cabeza y tras la dura derrota en casa contra Toluca tendrá que dar el golpe en Torreón enfrentando al Santos Laguna. Un partido vital para las aspiraciones del nuevo cuerpo técnico de la ‘Fiera’, y, especialmente para James que deberá ser el guía de la victoria y del renacer ‘Esmeralda’.

Tras el partido en el Nou Camp ante Toluca, Ignacio Ambriz analizó el nivel de James Rodríguez y lo comparó con su presente en la Selección Colombia. De hecho, la idea del nuevo timonel es la misma que la de Eduardo Berizzo en donde el colombiano estará en el centro de todo en León, con la necesidad de que todo el fútbol y la creación pase por los pies del ex Real Madrid.

Bajo ese panorama, Ambriz afirmó que su nivel es similar al de la Selección Colombia, “lo ves en Selección y es un poco parecido, yo ni me espanto, he tenido buenas prácticas con él, le he dado a entender lo que pretendo”. James tendrá que adaptarse a un nuevo cuerpo técnico, pero, afortunadamente, los nuevos encargados esperan que todo gire en torno al colombiano.

LA IDEA QUE TIENE IGNACIO AMBRIZ CON JAMES RODRÍGUEZ

Además del análisis del nivel que demostró a lo largo de los 90 minutos, Ignacio Ambriz también demarcó lo que quiere del colombiano en lo que resta de la Liga MX. Dejó claro que todo debe girar alrededor de James, “simplemente es hacerle entender al equipo que provecho le podemos sacar en todo esto (a James)".

A diferencia de otros entrenadores que le exigen a James Rodríguez que corra y que ayude a marcar, Ignacio Ambriz parece darle más libertades al colombiano y solo espera que pueda hacer sombra, para cooperar en esa faceta defensiva, “muchas veces con que te ayude a estorbar cuando el adversario tiene la pelota, pues es eso. Después yo tengo que armar una red a donde lo proteja en los aspectos físicos, pero por ahí va y se tira al piso, quiere ganar, le entra la rabieta de decir ‘no ganamos’”.

Esa es la nueva idea que tienen en León con James Rodríguez junto con la visión de Ignacio Ambriz. Ahora se viene un parón por las Fechas FIFA de selecciones, un escenario que lamentó Ignacio Ambriz, pero entendió a la perfección por la convocatoria de Colombia.