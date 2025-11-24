Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 17:12
Un equipo mexicano le ganó un fichaje a Independiente Santa Fe
El León pretende reforzarse en todas las líneas pensando en la Copa Libertadores 2026.
Independiente Santa Fe sufrió un revés en el mercado de fichajes para la temporada 2026, luego de que uno de los jugadores que tenía en carpeta decidió continuar su carrera en el exterior. Se trata del lateral derecho Bayron Duarte, una de las figuras jóvenes del Atlético Bucaramanga.
El defensa, de 22 años, estaba en planes del León y su incorporación parecía bien encaminada, pero finalmente se inclinó por una oferta del fútbol mexicano, donde firmará en los próximos días.
Duarte se marchará como agente libre, ya que su contrato con Bucaramanga finalizará una vez concluya la participación del club santandereano en los cuadrangulares de la Liga Betplay.
El jugador nacido en Floridablanca (Santander) ha sido uno de los futbolistas más destacados del equipo dirigido por Leonel Álvarez, consolidándose como una pieza clave por la banda derecha durante la temporada 2025.
El club mexicano que se hará con sus servicios será el segundo equipo profesional en la carrera de Duarte, quien debutó oficialmente con Bucaramanga y allí dio el salto de calidad que hoy lo proyecta al exterior.
Ante esta pérdida, Santa Fe deberá replantear sus opciones para fortalecer el costado derecho de la defensa de cara al próximo año.
Laterales derechos que podrían llegar a Santa Fe
Por ahora, en la carpeta del club bogotano figuran dos alternativas: Mateo Puerta, de Águilas Doradas, y Yilson Rosales, defensor de Alianza FC.
El León espera cerrar pronto a su nuevo lateral, teniendo en cuenta que en 2026 disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores y busca consolidar una plantilla más amplia y competitiva.
