Un equipo mexicano le ganó un fichaje a Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe sufrió un revés en el mercado de fichajes para la temporada 2026, luego de que uno de los jugadores que tenía en carpeta decidió continuar su carrera en el exterior. Se trata del lateral derecho Bayron Duarte, una de las figuras jóvenes del Atlético Bucaramanga.

El defensa, de 22 años, estaba en planes del León y su incorporación parecía bien encaminada, pero finalmente se inclinó por una oferta del fútbol mexicano, donde firmará en los próximos días.

Duarte se marchará como agente libre, ya que su contrato con Bucaramanga finalizará una vez concluya la participación del club santandereano en los cuadrangulares de la Liga Betplay.

El jugador nacido en Floridablanca (Santander) ha sido uno de los futbolistas más destacados del equipo dirigido por Leonel Álvarez, consolidándose como una pieza clave por la banda derecha durante la temporada 2025.