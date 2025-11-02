[Video] Álvaro Angulo hizo gol y asistencia en Pumas vs Tijuana

El colombiano Álvaro Angulo fue una de las grandes figuras en la goleada 4-1 de Pumas UNAM sobre Xolos de Tijuana, este domingo por la fecha 16 de la Liga MX. El lateral izquierdo firmó una destacada actuación con un gol y una asistencia, consolidándose como una pieza clave en el esquema del técnico Efraín Juárez.

Puede leer: Confirmada la razón por la que Luis Díaz fue suplente en Bayern Múnich

A los 15 minutos del primer tiempo, Angulo envió un centro preciso al área que fue aprovechado por José Juan Macías para abrir el marcador y poner el 1-0 a favor de los universitarios en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Más tarde, al minuto 42, el exjugador de Independiente de Avellaneda amplió la ventaja. Tras un tiro de esquina y una asistencia corta de Jorge Antonio Ruvalcaba, Angulo apareció en el área para definir con potencia y marcar el 2-0 parcial.

El colombiano demostró nuevamente su capacidad ofensiva y su buen momento futbolístico, aportando tanto en defensa como en ataque. Con su gol, llegó a su segunda anotación de la temporada y sigue sumando argumentos para ganarse un lugar en la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo 2026.