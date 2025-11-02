Actualizado:
Dom, 02/11/2025 - 16:37
[Video] Álvaro Angulo hizo gol y asistencia en Pumas vs Tijuana
El lateral zurdo espera ganarse un lugar en la Selección Colombia para la Copa del Mundo 2026.
El colombiano Álvaro Angulo fue una de las grandes figuras en la goleada 4-1 de Pumas UNAM sobre Xolos de Tijuana, este domingo por la fecha 16 de la Liga MX. El lateral izquierdo firmó una destacada actuación con un gol y una asistencia, consolidándose como una pieza clave en el esquema del técnico Efraín Juárez.
Puede leer: Confirmada la razón por la que Luis Díaz fue suplente en Bayern Múnich
A los 15 minutos del primer tiempo, Angulo envió un centro preciso al área que fue aprovechado por José Juan Macías para abrir el marcador y poner el 1-0 a favor de los universitarios en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.
Más tarde, al minuto 42, el exjugador de Independiente de Avellaneda amplió la ventaja. Tras un tiro de esquina y una asistencia corta de Jorge Antonio Ruvalcaba, Angulo apareció en el área para definir con potencia y marcar el 2-0 parcial.
El colombiano demostró nuevamente su capacidad ofensiva y su buen momento futbolístico, aportando tanto en defensa como en ataque. Con su gol, llegó a su segunda anotación de la temporada y sigue sumando argumentos para ganarse un lugar en la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo 2026.
Angulo, de 28 años, llegó a Pumas a mitad de año procedente de Independiente de Avellaneda y rápidamente se adaptó al fútbol mexicano. En total, ha disputado 13 partidos con el club y se ha ganado la confianza del entrenador gracias a su regularidad y despliegue físico.
Con esta victoria, Pumas alcanzó los 18 puntos y se ubicó en la décima posición de la Liga MX, dentro de la zona de Play In, manteniendo viva la ilusión de avanzar a la fase final del campeonato.
Le puede interesar: Un defensa colombiano llegaría al Sporting CP de Luis Javier Suárez
El equipo universitario, que cuenta con el experimentado portero Keylor Navas como una de sus figuras, mostró un rendimiento colectivo sólido y una línea ofensiva muy efectiva frente a Tijuana.
El próximo desafío de Pumas será cerrar la fase regular con otra victoria que le asegure su presencia en el repechaje, mientras Álvaro Angulo continúa consolidándose como uno de los laterales más destacados del fútbol mexicano. Cruz Azul será el último rival del cuadro Universitario.
Video del gol de Álvaro Angulo en Pumas 4-1 Tijuana
🇨🇴 GOOOL de Álvaro Angulo. El colombiano marcó el 2-0 de #Pumas ante #Tijuana, al 42’— Pipe Sierra (@PSierraR) November 2, 2025
👀 Es la segunda anotación del lateral en la Liga MX pic.twitter.com/K62Or0sJcY
Fuente
Antena 2