[Video] Efraín Juárez se le 'plantó' a hinchas de Pumas durante protesta

Aunque Pumas UNAM goleó 4-1 a Xolos de Tijuana este domingo por la fecha 16 de la Liga MX, el ambiente en el estadio Olímpico Universitario no fue del todo festivo. Un sector de los hinchas auriazules protestó contra la directiva y el cuerpo técnico por los resultados irregulares del equipo a lo largo del torneo.

Al finalizar el encuentro, el entrenador Efraín Juárez protagonizó un momento que generó controversia: cruzó la cancha y, frente a un grupo de aficionados inconformes, se cruzó de brazos de manera desafiante, en una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Pese a la goleada y a la destacada actuación del colombiano Álvaro Angulo, el técnico mexicano no ocultó su frustración por las críticas. Su gesto fue interpretado por algunos como una provocación y por otros como una forma de asumir con firmeza la presión del entorno.

Efraín Juárez se pronunció tras la protesta de hinchas de Pumas

En la rueda de prensa posterior al compromiso, Juárez explicó su postura y se refirió al papel de la hinchada: “Agradecer a la afición. Así como nosotros, están con frustración y tristeza y vienen y cantan. Entiendo su frustración, la protesta, la cual es fundamentada”, afirmó.