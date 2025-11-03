Actualizado:
[Video] Efraín Juárez se le 'plantó' a hinchas de Pumas durante protesta
El cuadro universitario derrotó a Xolos de Tijuana el pasado domingo.
Aunque Pumas UNAM goleó 4-1 a Xolos de Tijuana este domingo por la fecha 16 de la Liga MX, el ambiente en el estadio Olímpico Universitario no fue del todo festivo. Un sector de los hinchas auriazules protestó contra la directiva y el cuerpo técnico por los resultados irregulares del equipo a lo largo del torneo.
Al finalizar el encuentro, el entrenador Efraín Juárez protagonizó un momento que generó controversia: cruzó la cancha y, frente a un grupo de aficionados inconformes, se cruzó de brazos de manera desafiante, en una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Pese a la goleada y a la destacada actuación del colombiano Álvaro Angulo, el técnico mexicano no ocultó su frustración por las críticas. Su gesto fue interpretado por algunos como una provocación y por otros como una forma de asumir con firmeza la presión del entorno.
Efraín Juárez se pronunció tras la protesta de hinchas de Pumas
En la rueda de prensa posterior al compromiso, Juárez explicó su postura y se refirió al papel de la hinchada: “Agradecer a la afición. Así como nosotros, están con frustración y tristeza y vienen y cantan. Entiendo su frustración, la protesta, la cual es fundamentada”, afirmó.
El entrenador, que llegó esta temporada al banquillo universitario, insistió en que siente respeto por los seguidores del club: “Tenemos la mejor barra del país, han estado en las buenas y en las malas. Los conozco hace 20 años”, puntualizó.
Pese a las críticas, Juárez valoró el esfuerzo de sus jugadores y destacó el nivel mostrado ante Tijuana, en un partido que permitió a Pumas sumar 18 puntos y mantenerse dentro de la zona de Play In de la Liga MX.
La relación entre el técnico y la afición ha sido tensa en varias fases del campeonato, pero el triunfo ante Xolos y la actitud mostrada en el campo parecen haber renovado parcialmente la confianza del entorno.
Pumas cerrará la fase regular enfrentando a Cruz Azul, líder del torneo. Una victoria no solo confirmaría su presencia en el repechaje, sino que también ayudaría a calmar las aguas entre Efraín Juárez y una afición que exige resultados y compromiso.
En la grada de CU se vio un mensaje de "respeten nuestra historia" y el DT de Pumas tuvo este gesto.
