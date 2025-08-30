[Video] Era gol de James: puso balón en el palo y guio triunfo de León

La séptima jornada del torneo apertura de la Liga MX 2025 permitió el partido entre León y Querétaro este sábado 30 de agosto, el cual terminó 3-0 en favor del cuadro Esmeralda, con actuación estelar de James Rodríguez, quien por poco hace gol.

El mediocampista colombiano inició el partido como titular, conformando el tridente ofensivo de su equipo junto a Díaz y Beltrán. En los 72 minutos que estuvo en cancha demostró por qué fue convocado a la Selección Colombia para las fechas 17 y 18 de Eliminatorias sudamericanas.

Calificación de James Rodríguez en León vs Querétaro

Pues el '10' fue clave en la generación de juego de León y terminó recibiendo una calificación de 6,4 por las aplicaciones que recopilan los datos que arroja cada partido de fútbol profesional.

El futbolista colombiano realizó un remate dentro del área a lo largo del partido y este se fue por fuera; pero lo más llamativo fue un disparo de media distancia a los 49' que se terminó estrellando en el horizontal del arco de los Gallos.