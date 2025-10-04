Actualizado:
Sáb, 04/10/2025 - 22:02
[Video] James Rodríguez volvió a celebrar: hizo gol en León vs Toluca
El futbolista colombiano fue inicialista pese a que en un momento se dudó de su participación en el partido.
Corre la duodécima fecha de la Liga MX, y este sábado 4 de octubre se enfrentan León y Toluca en el estadio Nou Camp, partido en el que el colombiano James Rodríguez fue titular en el cuadro local.
Pese a que se especuló que el jugador no sería tenido en cuenta, finalmente apareció en el XI inicialista y se reportó con gol en el primer tiempo; cinco minutos después recibió tarjeta amarilla.
A los cinco minutos del primer tiempo el Toluca se fue arriba en el marcador con un gol de Jesús Ricardo Angulo, demostrando el favoritismo de los Diablos Rojos para este encuentro por Liga MX.
Tras ello, el León se volcó al ataque e inquietó en varias ocasiones el arco de la visita, pero fue hasta el minuto 37 cuando se sancionó un penalti en favor de los locales, el cual fue ejecutado por James David.
Pese al intento de intimidación por parte del arquero de Toluca, James tomó una carrera corta y definió con tranquilidad de manera cruzada a la parte inferior del arco, marcando así el 1-1 parcial.
Video del gol de James Rodríguez - León vs Toluca
🔥🇨🇴 GOL de James Rodriguez para el empate parcial de León 🇲🇽 ante Toluca.— Julián Capera (@JulianCaperaB) October 5, 2025
pic.twitter.com/FxCiVehDD4
Cinco minutos más tarde, cuando corría el 42', James Rodríguez recibió tarjeta amarilla, viendo opacada un poco su participación en el juego de este sábado. Así, los equipos se fueron a los vestidores.
En la segunda mitad, nuevamente Toluca sacó a relucir su buen juego y poderío en el frente de ataque, pues terminó imponiéndose 2-4 gracias a un doblete de Joao Paulo Dias y una anotación de Alexis Vega; José Alfonso Alvarado anotó el descuento para León.
