[Video] James Rodríguez volvió a celebrar: hizo gol en León vs Toluca

Corre la duodécima fecha de la Liga MX, y este sábado 4 de octubre se enfrentan León y Toluca en el estadio Nou Camp, partido en el que el colombiano James Rodríguez fue titular en el cuadro local.

Pese a que se especuló que el jugador no sería tenido en cuenta, finalmente apareció en el XI inicialista y se reportó con gol en el primer tiempo; cinco minutos después recibió tarjeta amarilla.

A los cinco minutos del primer tiempo el Toluca se fue arriba en el marcador con un gol de Jesús Ricardo Angulo, demostrando el favoritismo de los Diablos Rojos para este encuentro por Liga MX.