[VIDEO] James sufrió contundente rechazo en México: no todos lo avalan

Fecha entre semana de la Liga MX después de que León regresó a las victorias superando a Puebla por la mínima diferencia en el Nou Camp. James Rodríguez tuvo una buena presentación con un puntaje de 8,1 para SofaScore que lo aplaudió por su entrega y pases claves que siempre lo caracterizan.

En esta ocasión, León salió de Guanajuato para enfrentar a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. En la capital, James Rodríguez volvió a llenar un recinto deportivo que estaba completamente expectante de lo que pudiera hacer la máquina, pero también había ojos para ver el talento del volante de la Selección Colombia.

Sin embargo, el primer tiempo del capitán de la ‘Fiera’ no fue para nada bueno. James lució incómodo y no pudo derrochar toda su magia dentro del escenario. Se movió por el centro y por las bandas e intentó conectar con sus compañeros en el frente de ataque. Tuvo la más clara en un remate en el área que salvó Andrés Gudiño ante la ausencia de Kevin Mier.

En el segundo tiempo se le vio errático, pero, curiosamente, en medio de un doble error en salida, Cruz Azul no aprovechó y quien sí pudo decretar la apertura en el marcador fue León en un contragolpe que no tuvo participación del ‘10’, pero que finalizó Jhon Stiven Mendoza para abrir la cuenta. James estuvo incómodo por la hinchada cruzazulina que no paró de reprochar cada vez que tomaba el balón.

JAMES RODRÍGUEZ EN TERRITORIO HOSTIL: IMPRESIONANTES CHIFLIDOS

Al parecer, no todo México quiere a James Rodríguez, pues, la respuesta de la capital no fue la mejor. Un estadio que estaba a reventar para apoyar a Cruz Azul y para ver al colombiano. Un infierno llamado el Estadio Olímpico Universitario en donde, cada vez que tomaba la pelota, llovían incesantes silbidos.

Tal vez por eso lució tan incómodo durante gran parte del partido. Su magia se apagó y todo coincide con los silbidos. No solo cuando tomaba la pelota, pues, retumbaban cuando se preparaba para ejecutar las pelotas paradas. La Ciudad de México se convirtió en un infierno para el colombiano.

De hecho, hubo aficionados que rechazaron al colombiano, no solo con chiflidos, sino con sonidos de “Buuuuuuu” cuando James se apoderaba de la esférica. El fichaje de Rodríguez aportó para fortalecer la Liga MX; pero no parece ser del agrado de todo el país, especialmente, cuando el fútbol se vive de una manera muy pasional en México.