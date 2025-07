Liga Nacional BetPlay de Fútbol de Salón: ¿quiénes participan y cuándo inicia?

Lea también: Deossa saldría de Monterrey: bicampeón de Champions hizo oferta por su fichaje

Distribución de los equipos en la Liga Nacional BetPlay de Fútbol de Salón 2025:

Masculino A

Zona A:

Bello Innovar 80, Cartagena F.S.C, Futsal Antioquia Café Sporting, Kaporos del Sinú, Real Valledupar Futsalon y Santa Fe de Antioquia.

Zona B:

Academia Cumaral FDS, Club Deportivo Atlético Villavicencio FSC, Guerreros del Casanare F.S, Imcrdz Zipaquirá, Occidente Tierra de Leyendas y Sabana Cundinamarca CFS.

Zona C:

Caciques del Quindío, Milagroso Floridablanca, P&Z, Panches Nilo FSC, Tolima Syscafe y Tusa Nueva Era Fusagasugá.

Zona D (intergrupos con zona E):

Caciques del Quindío B, Dosquebradas Belcor, Jogo Bonito JC 10 Ibagué IMDRI, Lifusatol Tolima y Real Caldas F.S.

Zona E (intergrupos con zona D):

Caquetá F.S, CD Ipiales FS la Gambeta, Club Deportivo Real Neiva, Club Deportivo Samaniego FS y Club Faraones Pitalito Futsal.

Masculino B

Zona A:

Academia Iberoamericana, Convención FDS El Equipo del Pueblo, El Carmen de Atrato Chocó y Siado F.S.C. Magangué.

Zona B:

Guerreros FS Putumayo, Nariño FS, Putumayo F.S y Solo Micro Ipiales FS.

Zona C (intergrupos con zona D):

Micreros Caquetá Incluyente F.S.C., Popayán F.S.C y Real Pitalito F.S.

Zona D (intergrupos con zona C):

CD Atlético Salineros, Club Realeza AS Soacha y Milán Cobra.

Rama femenina

Grupo A:

Cristancho Terabyte, Heroínas, Imcrdz Zipaquirá, Las Socias de Valledupar.



Grupo B:

Club Deportivo Atlético Villavicencio FSC, Club Nathy IMRD Chía, Milán Cobra y Sabana Cundinamarca CFS.

Grupo C:

Club Realeza AS Soacha, P&Z Plus, Panches Nilo FSC y Skills Sport Academy.

Grupo D:

Alianza Sporting Valle Futsalon, Caciques del Quindío, Huila Futsalon y Lifusatol Tolima.