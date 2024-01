Linda 'ausente' en la goleada que recibió Real Madrid por parte del Barcelona

En la tarde de este miércoles se disputó la semifinal de la Supercopa de España Femenina y para esta oportunidad el equipo eliminado fue el Real Madrid de Linda Caicedo.

El compromiso era frente al Barcelona y la jugadora colombiana estuvo presente en un solo tiempo, donde además se le vio poco protagonismo.

Aunque por más que las jugadoras del Real lo intentaron, al final terminaron llevándose una goleada de 4-0 en su contra, lo que las eliminó inmediatamente y así quedaron sin la oportunidad de ir a la final.

Vea también: Premio The Best: ¿Quién fue la ganadora y cómo le fue a Linda Caicedo?

Los tantos de este compromiso fueron anotados por Mariona Caldentey (12' y 39') y Salma Paralluelo (15' y 52'), lo que deja claro que el Barcelona sigue siendo el equipo más fuerte de España en el fútbol femenino.

Con el panorama claro, ahora Linda deberá seguir poniéndose en forma para ayudar a su equipo, pero en la Liga F, eso mientras que Barcelona se prepara para la final, la cual jugarán frente al Levante.

Precisamente en dicho equipo juega la también colombiana Mayra Ramírez, quien ha sido protagonista y está muy cerca de alzar el primer título con este club.

Le puede interesar: Sorpresa en The Best: Linda Caicedo por fuera del once ideal

El siguiente partido del Real de Linda será este 24 de enero frente al Chelsea, mismo que corresponde a la fase de grupos de la Champions League.