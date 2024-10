Esta temporada que inició hace algunas semanas ha sido sumamente positiva para Linda Lizeth Caicedo Alegría. Manteniendo la misma línea de protagonismo que el año pasado, la colombiana ha disputado competencias importantes como la Copa de Oro Femenina, novedoso torneo a nivel de selecciones, la Liga de España y la UEFA Champions League.

Una pieza habitual para Alberto Toril es Linda Caicedo en el Real Madrid tanto en la Champions League como en el certamen local. De hecho, Linda ya ha hecho historia marcando sus dos primeros tantos en la competencia internacional y se encamina a una posible clasificación a los cuartos de final del certamen, algo que nunca ha sucedido desde que las ‘Merengues’ compiten en dicho torneo.

Vea también: Linda Caicedo no lo puede creer: duro 'portazo y relegada' en el mundo

Además, con la Selección Colombia ha estado intratable con una cantidad inimaginable de competencias. La intensidad ha sido mucha tanto en España como en el Mundial Sub-20 celebrado en territorio colombiano. Por esto y más, el mundo la premia con un importante reconocimiento.

LINDA CAICEDO NOMINADA A LA MEJOR JUGADORA JUVENIL DEL MUNDO

Con 19 años, Linda Caicedo ha luchado por ganar el Balón de Oro el año pasado novena del mundo y la segunda en los Premios The Best. Sin embargo, en este 2024 generó curiosidad que la vallecaucana no estuvo nominada por France Football y sí Mayra Ramírez como la única colombiana compitiendo por ser la mejor a nivel mundial.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) reveló el lunes 21 de octubre la lista de las 30 mejores jugadoras del 2024. Mayra Ramírez y Daniela Arias dijeron presente en ese escalafón peleando por ganarse el reconocimiento. Hubo curiosidad por la ausencia de Linda Caicedo.

Le puede interesar: Real Madrid y Linda Caicedo siguen apretando al Barcelona: victoria ante Madrid CFF

Justamente, la IFFHS, que no incluyó a Linda Caicedo en el escalafón de las 30 mejores, sí l tuvo en cuenta en otro listado. La extrema del Real Madrid caló en las mejores del mundo nacidas después del 2004. A Linda le tocará luchar con futbolistas con las que compitió en el Mundial Sub-20.

Sin duda alguna, no será para nada sencillo quedarse con el rótulo de mejor jugadora menor de 20 años, pero Linda Caicedo ya hace historia como una de las 30 posibles ganadoras al reconocimiento. Una de las grandes candidatas es Choe Il-Son, delantera norcoreana, quien fue elegida Balón y Bota de Oro en el Mundial Sub-20 hace unos meses.