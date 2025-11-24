Linda Caicedo cierra su futuro: firmó nuevo contrato hasta 2031

Se viene una nueva jornada de la Liga de Naciones de la CONMEBOL con la presencia de la Selección Colombia en la tercera fecha de la novedosa competencia. La ‘Tricolor’ visitará a Bolivia en el Hernando Siles de La Paz en un vibrante duelo para seguir en la parte alta de la clasificación, especialmente porque descansarán en la cuarta jornada.

Dentro de la nómina de Ángelo Marsiglia estará Linda Lizeth Caicedo Alegría que espera ser desequilibrante. Además, llegará a la concentración de la Selección Colombia con importantes presencias en el Real Madrid y con la novedad de su nuevo contrato que firmó antes de unirse con el cuadro cafetero.

Sin duda alguna, cualquier equipo quiere contar con Linda Caicedo y cuando sonó la posibilidad de salir del Real Madrid para unirse a un equipo más competitivo y que le pueda proporcionar los títulos que no ha conseguido en el elenco español desde que se unió en 2023, su postura fue clara y fue tomar la oferta del conjunto ‘Merengue’ para ampliar su vínculo.

¿POR CUÁNTO RENOVÓ LINDA CAICEDO CON EL REAL MADRID?

El Real Madrid es tercera en la Liga F y sigue peleando por sellar la clasificación para los cuartos de final en la UEFA Champions League. Derrotas en ambas competencias ponen en problemas a la colombiana con la necesidad de ganar de una buena vez un título con el club español.

La consigna es clara, rechazar a otros equipos para renovar con Real Madrid hasta 2031 para pelear frente a frente al Barcelona y para demostrar que puede ganarlo todo. Estará ligada al club por cinco años y medio. El club blanco quiere hacerla la “mejor jugadora del mundo”, así como ha dicho Pau Quesada, director técnico de la ‘Casa Blanca’.

Por medio de un comunicado del Real Madrid Femenino afirmaron que, “el Real Madrid C. F. y Linda Caicedo han acordado la ampliación del contrato de nuestra jugadora, que queda vinculada al club hasta el 30 de junio de 2031. Linda Caicedo llegó al Real Madrid en 2023, con tan solo 18 años. Ha jugado 99 partidos con nuestra camiseta, en los que ha marcado 26 goles.

A sus 20 años, ya ha ganado el premio Golden Girl de 2023. Además, ha sido incluida en el once FIFPro World11 Femenino de 2024 y en el once ideal de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS). Asimismo, fue reconocida la segunda mejor jugadora del mundo en los premios The Best 2023, y su gol frente a Alemania en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023 fue elegido el mejor de la competición.

Linda Caicedo debutó con la selección absoluta de Colombia con tan solo 14 años, con la que ha sido subcampeona de las dos últimas ediciones de la Copa América (2022 y 2025). Y fue incluida en el once ideal de la Copa América 2025”.