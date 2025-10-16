Linda Caicedo da la peor noticia a días de Eliminatorias: preocupación en Colombia

Linda Caicedo es, sin duda, una de las jugadoras más importantes del Real Madrid y de la selección Colombia, pero en las últimas horas se encendieron las alarmas con la atacante.

En la jornada de este jueves, la colombiana sufrió una lesión en un partido de Champions League frente al París Saint Germain.

Incluso Linda no pudo terminar el partido y sobre el minuto 60 se retiró del campo con serias muestras de dolor.