Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 16:22
Linda Caicedo da la peor noticia a días de Eliminatorias: preocupación en Colombia
Linda Caicedo podría no estar para la convocatoria de Colombia para la Liga de Naciones.
Linda Caicedo es, sin duda, una de las jugadoras más importantes del Real Madrid y de la selección Colombia, pero en las últimas horas se encendieron las alarmas con la atacante.
En la jornada de este jueves, la colombiana sufrió una lesión en un partido de Champions League frente al París Saint Germain.
Vea también: Linda Caicedo enciende las alarmas; se confirmó lesión
Incluso Linda no pudo terminar el partido y sobre el minuto 60 se retiró del campo con serias muestras de dolor.
¡ATENCIÓN COLOMBIA! Malas noticias para las Cafeteras y Real Madrid. Linda Caicedo salió del campo de juego por una lesión en el duelo ante PSG por la #UWCL.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 16, 2025
📺 Toda la #UWCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vnjnndnqov
Hasta el momento el Real Madrid no ha emitido un parte médico, pero se espera que no sea nada muy grave teniendo en cuenta los próximos retos que le vienen a Linda.
Esta situación encendió las alarmas en la selección Colombia, pues se acerca la doble fecha de la Liga de Naciones Femenina (Eliminatorias) y no se sabe si para entonces Caicedo logrará recuperarse.
Le puede interesar: Linda Caicedo recibió premio de la UEFA Champions League
Las colombianas se medirán primero a Perú el próximo 24 de octubre y después a Ecuador el 28 del mismo mes.
Fuente
Antena 2