Linda Caicedo enciende las alarmas; se confirmó lesión

La futbolista colombiana Linda Caicedo encendió las alarmas en las últimas horas, después de confirmarse que sufrió una lesión muscular, luego de la victoria de Real Madrid sobre Roma en la fecha 1 de la UEFA Champions League.

Caicedo presentó un problema muscular en los isquiotibiales, que la obligó a ser sustituida en los minutos finales del compromiso.

Horas después, el entrenador Pau Quesada dio detalles de la molestia de la colombiana.

“He hablado ahora con ella, parece que no es muy grave, es una pequeña molestia atrás. Hace muchos esfuerzos a alta intensidad, pero nada excesivamente grave”, explicó.