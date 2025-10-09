Actualizado:
Linda Caicedo enciende las alarmas; se confirmó lesión
La colombiana presentó un problema muscular en la victoria de Real Madrid sobre Roma en la Champions League.
La futbolista colombiana Linda Caicedo encendió las alarmas en las últimas horas, después de confirmarse que sufrió una lesión muscular, luego de la victoria de Real Madrid sobre Roma en la fecha 1 de la UEFA Champions League.
Caicedo presentó un problema muscular en los isquiotibiales, que la obligó a ser sustituida en los minutos finales del compromiso.
Horas después, el entrenador Pau Quesada dio detalles de la molestia de la colombiana.
“He hablado ahora con ella, parece que no es muy grave, es una pequeña molestia atrás. Hace muchos esfuerzos a alta intensidad, pero nada excesivamente grave”, explicó.
Teniendo en cuenta lo informado, Linda Caicedo sería baja en Real Madrid para visitar a Athletic Club de Bilbao en duelo válido por la fecha 7 de la Liga de España.
Linda Caicedo fue elegida MVP y dio tres asistencias
En la victoria 6-2 de Real Madrid sobre la Roma, la colombiana Linda Caicedo brilló al dar tres asistencias de gol, que le sirvieron para ser escogida como mejor jugadora del partido por parte de la UEFA.
ASISTENCIAS DE LINDA CAICEDO
Fue a los 42 minutos cuando Linda Caicedo hizo una jugada individual con su velocidad frente a varias marcadoras encontró el desmarque de Alba Redondo, jugó con la española aprovechando el hueco grande que dejó la Roma. Redondo controló y sacó un remate cruzado para vencer el pórtico italiano.
¡OTRA ASISTENCIA DE LINDA CAICEDO! Un verdadero JUGADÓN del Real Madrid, con participación de la colombiana y la definición de Caroline Weir, para el 5-2 sobre Roma.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 8, 2025
📺 Toda la #UWCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/osUYF6oQ9L
La colombiana volvió a dejar su talento reluciendo con su velocidad y su forma de regatear. Pegada a la banda, la colombiana dio otras dos asistencias que aumentaron la diferencia entre el Real Madrid y la Roma.
Sobre los 59 minutos, Naomi Feller ganó con su cuerpo por la banda izquierda, jugó con Linda Caicedo que entró al área, encaró y jugó con Caroline Weir que giró y definió cruzando su remate al fondo para el quinto tanto.
Caicedo en un partido que la dejó como la mejor futbolista del compromiso. Pues, a falta de quince minutos para el final, Linda se volvió a recostar por la banda izquierda y envió un centro como con la mano para que Eva Navarro cabeceara firmando el sexto tanto.
¡HAT-TRICK DE ASISTENCIAS! Linda Caicedo bajó la pelota con categoría y luego habilitó a Eva Navarro para el ¡6-2! de Real Madrid sobre Roma.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 8, 2025
📺 Toda la #UWCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ThpPs0lV0x
