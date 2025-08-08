Linda Caicedo es la ‘de mostrar’ en España: Real Madrid confirmó noticia

Acabó el sueño para la Selección Colombia Femenina en la Copa América celebrada en Quito, Ecuador. Como en 2022, Linda Caicedo, la sangre joven y las referentes del combinado nacional se vieron las caras con Brasil en la final, y aunque volvieron a ser subcampeonas, firmaron la mejor definición de un título en la competencia.

Sentando cabeza, Linda Caicedo afirmó en zona mixta tras la final que deberá presentarse en el Real Madrid antes del 15 de agosto y el club confirmó la llegada de la colombiana que fue noticia este viernes 8 de agosto con una gran noticia que tuvo el visto bueno de la afición.

La realidad es que Linda Caicedo fue la cara del equipo femenino en una publicación que hizo el Real Madrid, posando con referentes de la institución blanca. En esta noticia que lanzó el club capitalino, la vallecaucana estuvo junto con Jude Bellingham y Éder Militao.

LINDA CAICEDO PRESENTÓ EL NUEVO UNIFORME DEL REAL MADRID

En su regreso a la temporada, Linda Caicedo tendrá que liderar el proyecto en el que esperan llegar lejos en la UEFA Champions League y pelearle de una buena vez la Liga F al FC Barcelona, actual subcampeona de la Liga de Campeones tras la derrota ante el Arsenal en la final.

Bajo este panorama, Real Madrid no perdió tiempo y presentó el tercer uniforme que utilizarán a lo largo de esta temporada. Una indumentaria azul que usará Linda Caicedo en este año con la necesidad de conseguir lo único que le ha faltado a la colombiana en España: títulos.

Real Madrid hizo oficial el lanzamiento de la camiseta en las cuentas del equipo, tanto masculino como femenino y en ambas, Linda Caicedo fue la jugadora de mostrar. De hecho, en la publicación del equipo general, la referente de la Selección Colombia estuvo acompañada de Jude Bellingham y Éder Militao, mientras que, en la página del elenco femenino, Linda apareció con sus compañeras portando la nueva indumentaria.