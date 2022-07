Linda Caicedo, la magia de la Selección Colombia que esperan en el Valencia de España

En la Copa América Femenina que se adelanta en Colombia, muchas jugadoras han sido figura no solo por su trayecto, sino por el nivel que han mostrado en los diferentes partidos, haciendo de sus selecciones protagonistas y favoritas al título, ese es el caso de Linda Caicedo.

Vea también: ¿Por qué la final de la Copa América Femenina no será en Cali?

El 22 de febrero del 2005 nació en Neiva esta delantera que tiene hoy al mundo del fútbol asombrado, a sus 17 años ha recorrido las canchas de los estadios más importantes del país, sumando a su palmarés títulos que la tienen como una de las jugadoras esenciales de la selección Colombia, y no solo de la categoría de mayores, sino también de la Sub 17 y la Sub 20.

En 2019 disputó la liga colombiana con el América de Cali, torneo que le entregó el título absoluto y el premio a la máxima goleadora del campeonato, dejando un total de siete goles.

Para los siguientes año, llegaría al rival de patio, en el Deportivo Cali tuvo la oportunidad de brillar de la misma manera, allí se coronó campeona de la Liga Betplay 2021 y demostró por qué desde sus 14 años fue considerada como una futbolista apta para jugar en el fútbol profesional colombiano.

Le puede interesar: ¿Qué debe hacer Colombia para evitar a Brasil en la semifinal?

Con las categorías inferiores de la 'tricolor', logró conseguir un cupo a la Copa Mundial Femenina Sub-20 que se disputa en Costa Rica y al Mundial Sub 17 que se llevará a cabo en Nueva Zelanda en agosto y octubre respectivamente, una hazaña que espera completar en la Copa América, donde habrá opciones de ir a la cita orbital de mayores el siguiente año.

Por ahora, el fichaje de Caicedo en el fútbol europeo ha sido difícil por no cumplir la mayoría de edad, pero equipos como el Valencia de España estarían haciendo lo posible para llevar a la jugadora, quien es una de las más aclamadas por su rendimiento dentro de la cancha a nivel de clubes y de selecciones.