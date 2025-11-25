Linda Caicedo lo tiene claro con Real Madrid: “Título y dejar huella”

Aunque lleva tiempo cosechando alegrías individuales en el Real Madrid, figurando en los mejores premios y en las mejores alineaciones, Linda Lizeth Caicedo Alegría ha quedado en deuda con la necesidad de conseguir un título. Ha sido subcampeona a nivel local, pero siempre se topa con Barcelona, acérrimo rival que no deja nada para nadie en la Liga de España.

Ante esta situación, una salida del Real Madrid para el Lyon o para el Manchester City que estaban interesadas era una opción viable para poder ganar títulos, algo que parece difícil en el elenco blanco. Sin embargo, su decisión fue clara y era renovar su respectivo contrato.

El lunes 24 de noviembre, antes de unirse a la concentración de la Selección Colombia, Real Madrid anunció la renovación del contrato de la vallecaucana hasta 2031. La blindaron por cinco años y buscarán sacar todo el provecho en armar un equipo para Linda Caicedo que ya suma 99 partidos y 26 goles desde que llegó en 2023.

Después de su renovación, Linda Caicedo habló sobre lo que la llevó a tomar la decisión de firmar la extensión de su contrato y los objetivos personales que tiene con el elenco español.

LINDA CAICEDO RETÓ AL BARCELONA: “GANAR UN TÍTULO Y DEJAR HUELLA”

En España, el FC Barcelona es sin duda el equipo que siempre figura en todos los títulos locales. La Liga española siempre da de qué hablar, al igual que en copas nacionales como la Supercopa y la Copa de la Reina. Pese a esto, Linda dejó claro que hay cómo competir y detalló lo que quiere conseguir en las siguientes temporadas.

La delantera afirmó que, “siento que aún me quedan muchas cosas por hacer aquí. El título, lograr grandes cosas, dejar huella... la verdad muy feliz y agradecida de seguir siendo parte de esta linda familia”.

Linda también comentó que se ha ido adaptando poco a poco a lo que es el Real Madrid y a las exigencias del club, “me he ido adaptando cada vez mucho mejor con el equipo, la gente, mis compañeras, así que yo feliz de seguir aquí, de querer hacer historia”.

Posteriormente, indicó que sigue trabajando para mejorar y para ganar importantes cosas con el club, “a nivel de confianza este año he dado un paso más. Obviamente sigo siendo joven, tengo muchas cosas por mejorar, pero hasta ahora no me he ahorrado esas ganas de querer dar lo mejor por el club y siempre representar a mi país. Sigo en ese crecimiento”.

Con esta renovación hasta 2031, la apuesta es clara. Seguir en el Real Madrid y cortar la supremacía del Barcelona. Por ahora están en la tercera casilla, escalones abajo después de perder precisamente el clásico ante las azulgranas. Han perdido cuatro Ligas, una Copa de la Reina y una Supercopa de España, pero la necesidad de ganar un título y seguir dejando huella sigue latente para Linda Caicedo.