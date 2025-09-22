Linda Caicedo muy cerca del premio Kopa: Quedó segunda en la votación

La delantera colombiana Linda Caicedo fue nominada al premio a Mejor jugadora joven, un reconocimiento que destaca a las futbolistas menores de 21 años con mayor impacto en el fútbol mundial. Su talento, velocidad y capacidad de desequilibrio la han convertido en una de las promesas más sólidas del balompié internacional.

Esta nominación confirma el gran momento de Linda, quien ya brilló con la Selección Colombia y también ha dejado huella en el Real Madrid. Con apenas 20 años, su nombre aparece junto al de las jugadoras más importantes de la nueva generación, consolidándose como un orgullo para el fútbol colombiano.