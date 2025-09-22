Cargando contenido

Linda Caicedo, Real Madrid Femenino
Linda Caicedo, Real Madrid Femenino
Foto de X: @realmadridfem
Fútbol
Lun, 22/09/2025 - 14:51

Linda Caicedo muy cerca del premio Kopa: Quedó segunda en la votación

Se entregó el premio Kopa a mejor jugadora menor de 21 años.

La delantera colombiana Linda Caicedo fue nominada al premio a Mejor jugadora joven, un reconocimiento que destaca a las futbolistas menores de 21 años con mayor impacto en el fútbol mundial. Su talento, velocidad y capacidad de desequilibrio la han convertido en una de las promesas más sólidas del balompié internacional.

Esta nominación confirma el gran momento de Linda, quien ya brilló con la Selección Colombia y también ha dejado huella en el Real Madrid. Con apenas 20 años, su nombre aparece junto al de las jugadoras más importantes de la nueva generación, consolidándose como un orgullo para el fútbol colombiano.

Linda Caicedo, segunda en el premio a mejor jugadora joven

Finalmente, Linda Caicedo no logró quedarse con el premio a Mejor jugadora joven, pero su actuación fue más que destacada al terminar en la segunda posición. La colombiana estuvo muy cerca de la distinción, lo que muestra el reconocimiento mundial a su talento y proyección.

El premio quedó en manos de Vicky López, futbolista española del FC Barcelona, quien se llevó el primer lugar. Sin embargo, el subcampeonato de Linda consolida su nombre entre las estrellas emergentes del fútbol femenino y confirma que está destinada a seguir haciendo historia con el Real Madrid y la Selección Colombia.

Un futuro brillante para la estrella colombiana

El reconocimiento a Linda Caicedo, más allá del resultado final, confirma que su carrera va en ascenso y que su talento ya trasciende fronteras. Estar entre las mejores jóvenes del mundo a tan corta edad demuestra su capacidad para competir al más alto nivel y la importancia que tendrá en el futuro del fútbol femenino.

Aunque el premio fue para Vicky López, el segundo lugar de Linda es motivo de orgullo para Colombia y un motivo más para seguir creciendo. Con la madurez que ha mostrado en la cancha y el respaldo de su club y selección, todo indica que este será solo uno de los muchos reconocimientos que marcarán su trayectoria.

