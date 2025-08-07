Linda Caicedo, nominada a importante premio de nivel mundial

Será la primera vez que la revista France Footbal, creadora en 1956 del Balón de Oro, otorgue el trofeo Kopa femenino, una distinción que se entrega a los jugadores jóvenes desde 2018, cuando lo ganó el francés Kylian Mbappé, y que el año pasado recayó en el español Lamine Yamal.

La selección de cinco candidatas, efectuada con los votos de la redacción de France Football y L'Équipe, incluye a una Martínez Ovando, delantera del Club Olimpia, que fue la máxima goleadora de la pasada Copa América, pese a sus 17 años.

Finalista de aquella competición, Colombia ha conseguido colar en la lista a su estrella, Linda Caicedo, de 20 años, uno de los baluartes del Real Madrid, que el año pasado acabó novena en la clasificación del Balón de Oro.