Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 15:41
Linda Caicedo recibió premio de la UEFA Champions League
La colombiana brilló en la victoria de Real Madrid sobre Roma.
La futbolista colombiana Linda Caicedo volvió a brillar con la camiseta de Real Madrid en una nueva jornada de la UEFA Champions League al ser escogida como la figura del partido en el que su equipo derrotó 6-2 a Roma.
Caicedo se destacó al registrar un triplete de asistencias en el nuevo rol que está cumpliendo en el equipo merengue, ya que se le ha visto jugando un poco más retrasada de frente de ataque y con el objetivo de asociarse con las mediocampistas y surgir como una opción en la parte creativa.
Teniendo en cuenta lo hecho, Linda recibió el trofeo que la identifica como MVP del partido.
😍 Como no... ¡MVP!— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) October 8, 2025
✨ @Linda__caicedo ✨ pic.twitter.com/jwx2cLcBh0
ASISTENCIAS DE LINDA CAICEDO
La cuenta la abrió Alba Redondo que también puso un segundo tanto personal. Caroline Weir también fue una de las grandes figuras con doblete. La colombiana, que no marcó dejó pinceladas de su talento, tanto así que antes de que acabara la primera parte en un incómodo empate, Linda Caicedo dio su primer pase gol.
Fue a los 42 minutos cuando Linda Caicedo hizo una jugada individual con su velocidad frente a varias marcadoras encontró el desmarque de Alba Redondo, jugó con la española aprovechando el hueco grande que dejó la Roma. Redondo controló y sacó un remate cruzado para vencer el pórtico italiano.
¡OTRA ASISTENCIA DE LINDA CAICEDO! Un verdadero JUGADÓN del Real Madrid, con participación de la colombiana y la definición de Caroline Weir, para el 5-2 sobre Roma.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 8, 2025
📺 Toda la #UWCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/osUYF6oQ9L
En el segundo tiempo, la colombiana volvió a dejar su talento reluciendo con su velocidad y su forma de regatear. Pegada a la banda, la colombiana dio otras dos asistencias que aumentaron la diferencia entre el Real Madrid y la Roma.
Sobre los 59 minutos, Naomi Feller ganó con su cuerpo por la banda izquierda, jugó con Linda Caicedo que entró al área, encaró y jugó con Caroline Weir que giró y definió cruzando su remate al fondo para el quinto tanto.
¡OTRA ASISTENCIA DE LINDA CAICEDO! Un verdadero JUGADÓN del Real Madrid, con participación de la colombiana y la definición de Caroline Weir, para el 5-2 sobre Roma.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 8, 2025
📺 Toda la #UWCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/osUYF6oQ9L
Linda Caicedo en un partido que la dejó como la mejor futbolista del compromiso. Pues, a falta de quince minutos para el final, Linda se volvió a recostar por la banda izquierda y envió un centro como con la mano para que Eva Navarro cabeceara firmando el sexto tanto.
¡HAT-TRICK DE ASISTENCIAS! Linda Caicedo bajó la pelota con categoría y luego habilitó a Eva Navarro para el ¡6-2! de Real Madrid sobre Roma.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 8, 2025
📺 Toda la #UWCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ThpPs0lV0x
Fuente
Antena 2