Linda Caicedo recibió premio de la UEFA Champions League

La futbolista colombiana Linda Caicedo volvió a brillar con la camiseta de Real Madrid en una nueva jornada de la UEFA Champions League al ser escogida como la figura del partido en el que su equipo derrotó 6-2 a Roma.

Caicedo se destacó al registrar un triplete de asistencias en el nuevo rol que está cumpliendo en el equipo merengue, ya que se le ha visto jugando un poco más retrasada de frente de ataque y con el objetivo de asociarse con las mediocampistas y surgir como una opción en la parte creativa.

Teniendo en cuenta lo hecho, Linda recibió el trofeo que la identifica como MVP del partido.