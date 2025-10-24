Linda Caicedo se perdería el debut de Colombia ante Perú ¿Quién sería su remplazo?

Desde el entorno de la tricolor son conscientes de la importancia de Linda, pero también de la necesidad de no precipitar su regreso. Marsiglia fue claro al señalar que el bienestar de la delantera está por encima de cualquier urgencia: “En el club ya la estaban manejando con cuidado, no jugó en el último partido de liga y acá la hemos sabido llevar de menos a más. En comunicación con el departamento médico y con ella, tomaremos la decisión si arranca para el compromiso”.

Ante la posible ausencia de la figura del Real Madrid, el estratega tiene sobre la mesa varias alternativas para mantener la potencia ofensiva. Manuela Pavi e Ivonne Chacón surgen como las principales candidatas para ocupar su lugar en el frente de ataque. Ambas futbolistas vienen mostrando un rendimiento destacado y podrían aprovechar la oportunidad para consolidarse en el esquema con miras al Mundial Femenino 2027.

Más allá de la incertidumbre sobre su presencia, Caicedo sigue siendo una pieza determinante dentro de la Selección Colombia Femenina. Su desequilibrio, visión de juego y capacidad para romper líneas la convierten en una amenaza constante para cualquier defensa. Sin embargo, el calendario apretado entre la Champions, la liga española y las convocatorias internacionales ha pasado factura en su estado físico.

El departamento médico de la selección ha trabajado intensamente en su recuperación, aplicando terapias específicas para aliviar la carga muscular. Aunque la evolución ha sido favorable, el cuerpo técnico no tomará riesgos innecesarios. La decisión final dependerá de cómo responda la jugadora durante la última práctica previa al choque frente a las peruanas.