Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 13:10
Linda Caicedo se perdería el debut de Colombia ante Perú ¿Quién sería su remplazo?
Linda Caicedo podría ser una de las bajas sensibles para la tricolor.
La Selección Colombia Femenina podría enfrentar su estreno en la Liga de Naciones de la CONMEBOL sin una de sus grandes referentes. La atacante del Real Madrid, Linda Caicedo, es duda para el compromiso frente a Perú, debido a unas molestias musculares que arrastra desde su más reciente participación en la Champions League Femenina con el conjunto merengue.
Lea también: Colombia quiere mantener la paternidad: así va el historial ante Perú
El técnico Ángelo Marsiglia encendió las alarmas en la rueda de prensa previa al duelo, al confirmar que la jugadora no llega en plenitud física. “Contra la Roma ya venía con una carga porque tuvo muchos partidos en muy poco tiempo, entonces más que todo se reflejó en una sobrecarga, pero no es algo grave".
En otras noticias
EN CALI NO CUIDAN A LAS FINALISTAS DE LIBERTADORES
Desde el entorno de la tricolor son conscientes de la importancia de Linda, pero también de la necesidad de no precipitar su regreso. Marsiglia fue claro al señalar que el bienestar de la delantera está por encima de cualquier urgencia: “En el club ya la estaban manejando con cuidado, no jugó en el último partido de liga y acá la hemos sabido llevar de menos a más. En comunicación con el departamento médico y con ella, tomaremos la decisión si arranca para el compromiso”.
Ante la posible ausencia de la figura del Real Madrid, el estratega tiene sobre la mesa varias alternativas para mantener la potencia ofensiva. Manuela Pavi e Ivonne Chacón surgen como las principales candidatas para ocupar su lugar en el frente de ataque. Ambas futbolistas vienen mostrando un rendimiento destacado y podrían aprovechar la oportunidad para consolidarse en el esquema con miras al Mundial Femenino 2027.
Más allá de la incertidumbre sobre su presencia, Caicedo sigue siendo una pieza determinante dentro de la Selección Colombia Femenina. Su desequilibrio, visión de juego y capacidad para romper líneas la convierten en una amenaza constante para cualquier defensa. Sin embargo, el calendario apretado entre la Champions, la liga española y las convocatorias internacionales ha pasado factura en su estado físico.
El departamento médico de la selección ha trabajado intensamente en su recuperación, aplicando terapias específicas para aliviar la carga muscular. Aunque la evolución ha sido favorable, el cuerpo técnico no tomará riesgos innecesarios. La decisión final dependerá de cómo responda la jugadora durante la última práctica previa al choque frente a las peruanas.
¡𝐇𝐨𝐲 𝐥𝐚 𝐂𝐈𝐓𝐀 𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐀𝐓𝐀𝐍𝐀𝐒𝐈𝐎 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐅𝐄𝐌𝐄𝐍𝐈𝐍𝐀!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 24, 2025
🆚 🇵🇪
🗓 Viernes 24 de octubre
🕞 6:00 pm (hora COL)
🏟 Atanasio Girardot, Medellín
🏆 CONMEBOL Liga de Naciones
📺 @CanalRCN, App Canal RCN- @GolCaracol, Ditu#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/c3QiIkplCi
Si bien su ausencia sería un golpe sensible, el grupo confía en su fortaleza colectiva. Con referentes como Leicy Santos, Daniela Montoya y Katherine Tapia el conjunto cafetero mantiene una base sólida y experiencia suficiente para asumir el liderazgo. La prioridad, aseguran desde la concentración, es iniciar el torneo con una victoria, sin comprometer la salud de su principal figura.
Le puede interesar: ¿Cuándo son las semifinales de Copa Betplay 2025?
El estreno ante Perú marcará el inicio de una nueva etapa para el fútbol femenino colombiano, que busca afianzarse en el continente y continuar con su crecimiento tras el brillante Mundial Femenino de 2023. No obstante, la gran incógnita sigue siendo si Linda Caicedo podrá saltar al campo desde el primer minuto o si esta vez su rol será el de apoyar desde el banco mientras se recupera por completo.
Fuente
Antena 2