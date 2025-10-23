Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 12:15
¿Linda Caicedo sería titular en Liga de Naciones? Marsiglia sembró dudas
La jugadora del Real Madrid salió lesionada del partido de la UEFA Champions League.
Durante el partido contra la Roma de la primera jornada de la UEFA Champions League en el que Linda Caicedo brilló con tres asistencias, todo se vino abajo para la extrema colombiana por unas molestias que sintió. No fue de gravedad y a la semana siguiente volvió a ser titular frente al PSG en la misma competencia.
Alcanzó a sumar 62 minutos y el entrenador Pau Quesada prefirió no correr riesgos con la colombiana que fue sustituida en ese momento. Su salida prendía todas las alarmas en medio de una semana clave para la Liga de Naciones, novedoso torneo en el que Colombia debutará frente a Perú y luego viajará a Quito para enfrentarse con Ecuador.
Ángelo Marsiglia no dudó en convocarla, pero, evidentemente, por todo el trajín de la ex Deportivo Cali, deberá tener cuidado con no arriesgar a una de las grandes estrellas de la Selección Colombia. Linda apareció en la lista oficial, pero todavía genera incertidumbre si los tiempos la acompañan para ser o no titular junto con sus compañeras en el seleccionado.
¿SERÁ TITULAR LINDA CAICEDO EN EL DEBUT FRENTE A PERÚ?
En la rueda de prensa de este jueves 23 de octubre, Ángelo Marsiglia entregó varias claves acerca de lo que podría ser su titularidad y la gran inquietud es el protagonismo o no de Linda Caicedo dentro del onceno inicialista. La vallecaucana viene arrastrando lesiones.
Ángelo Marsiglia dejó claro que, “contra la Roma ya venía con una carga porque tuvo muchos partidos en muy poco tiempo, entonces más que todo se reflejó en una carga, pero no es algo grave. Es algo que hemos venido tratando tanto en el club que no jugó en el último partido de su liga y acá la hemos sabido llevar de menos a más”.
No quiso decir si va a ser o no titular en el partido inicial de la Liga de Naciones contra su similar de Perú, “en comunicación con el departamento médico y con ella, tomaremos la decisión si arranca para el compromiso”. Habrá que esperar cómo evoluciona el tema con la extrema colombiana, pero su ausencia en la primera parte sería significativa.
LAS PRIORIDADES EN ESTA SELECCIÓN COLOMBIA FEMENINA DE LA LIGA DE NACIONES CONMEBOL
Este novedoso torneo entregará boleto al Mundial reemplazando el camino de la Copa América que antes era la ruta para sellar el paso a la siguiente edición mundialista. Con la Liga de Naciones, en Colombia también cambian bastante las prioridades, y una de ellas es apostarle a la renovación desde ya.
No estuvo en la convocatoria ni Catalina Pérez ni Catalina Usme, dos referentes en sus posiciones. Ángelo Marsiglia destacó que, “si ves hoy por hoy, la Selección Colombia está llena de juventud, necesitamos jugadoras de mucha experiencia para apostarle a ese recambio, pero queremos eso, queremos apostarle a ese recambio que ha venido desde atrás contando con jugadoras muy jóvenes y es el presente de la Selección. Lo vimos en Copa América con Luisa Agudelo, Valerin Loboa que queremos que sean las protagonistas de la Selección absoluta”.
La prioridad en estos momentos es empezar de lleno con una renovación total, pero esto no significa salir de jugadoras veteranas, pues, el vallecaucano afirmó que, “son pioneras y no significa que no puedan volver esas jugadoras que ya no están hoy, pero quisimos ver un recambio en la parte ofensiva y un recambio con jugadoras de proceso Sub-17 y Sub-20".
