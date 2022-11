Linda Caicedo sin tapujos: habló de su 'fama' y atribuyó su éxito al Deportivo Cali

Linda Caicedo ha sido una de las jugadoras más nombradas en los últimos meses y eso es gracias a sus resultados con la Selección Colombia, ya que en todas las categorías ha sido protagonista y está considerada como una de las mejores futbolistas del año en el mundo.

Vea también: Real Madrid no se deja 'echar tierra' de Barcelona y apuesta por Linda Caicedo

En las últimas horas, se publicó un pódcast llamado ‘¿Hacia Dónde Vamos?’ y allí se pudo ver el lado más humano de la jugadora, quien inició diciendo que “desde pequeña soñé con estar en lo alto, siento que no he logrado todos los sueños y metas pero es gratificante ver el apoyo de la gente, este ha sido un año impresionante que me ha hecho crecer como futbolista y también como persona”.

“El fútbol femenino va en un crecimiento importantísimo, siento yo que este año ha sido de gloria, no solo para mí sino para todas mis compañeras, esperamos que con este año vean aún más la importancia que tiene la mujer en Colombia, el carácter y las ganas que le ponemos a la vida para salir adelante” agregó la jugadora.

Por otro lado, en este producto de Scotiabank Colpatria, Caicedo dio crédito a uno de los equipos caleños en los que estuvo: “a mí el fútbol me ha hecho crecer mucho en valores, a aprender a ganar pero también a perder, con mi llegada al Deportivo Cali aprendí por ejemplo a ser persona, antes que ser futbolista, algo que tengo en claro para mi vida”.

Le puede interesar: Linda Caicedo para la historia: elegida la segunda mejor jugadora del mundo

Con 17 años, Caicedo habla en este pódcast sobre cómo maneja el éxito y el fracaso a tan corta edad, y cuáles son sus selecciones favoritas para ganar el mundial de fútbol en Qatar.