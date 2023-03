Linda debuta en la Copa de la Reina: hora y canal de TV para ver el partido este jueves

La joven colombiana Linda Caicedo, llegada al Real Madrid femenino hace apenas una semana, vive este jueves su segunda convocatoria como madridista, ante el duelo por Copa de la Reina en el que el equipo de la capital española buscará avanzar a la semifinal.

Para esta ocasión, el compromiso se dará frente al Villarreal y en condición de visitante, por lo que se espera un partido muy competitivo y poco predecible en sus resultados.

Dentro de las jugadoras convocadas al encuentro, aparece la colombiana, que seguramente tendrá más minutos esta oportunidad tras hacer su debut el fin de semana anterior frente Alhama, donde Linda pudo disputar casi 20 minutos del compromiso.

El partido entre Villarreal y Real Madrid lo podrá seguir en Colombia y toda Sudamérica a través de DAZN. En México la plataforma habilitada es Blue To Go Video Everywhere; mientras que en España y Estados Unidos lo podrá disfrutar también a través de DAZN.

Horarios del partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

México: 14:00

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00

Argentina y Chile: 17:00

Estados Unidos: 16:00 (este), 12:00 (pacífico)

España: 21:00