Linda vive su primer clásico vs Barcelona: hora y canal de TV para ver el partido este sábado

La joven colombiana Linda Caicedo, llegada al Real Madrid femenino hace un par de semanas, vive este sábado otra convocatoria como madridista, ante el duelo por la Liga F en el que el equipo de la capital española buscará recortar puntos con el líder.

Para esta ocasión, el compromiso se dará frente al Barcelona y en condición de visitante, por lo que se espera un partido muy competitivo y favorable para la caleña.

Aunque en el compromiso del fin de semana anterior frente a Tenerife Linda salió lesionada, se sabe que está a total disposición y por eso podría ser titular nuevamente, puesto que se ganó en pocos partidos que ha jugado.

Este encuentro corresponde a la fecha 23 de la Liga F y se disputará este sábado 25 de marzo en el estadio Johan Cruyff.

El partido entre Barcelona y Real Madrid lo podrá seguir en Colombia y toda Sudamérica a través de DAZN. En México la plataforma habilitada es Blue To Go Video Everywhere; mientras que en España y Estados Unidos lo podrá disfrutar también a través de DAZN.

Horarios del partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 12:15

México: 11:15

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 13:15

Argentina y Chile: 14:15

Estados Unidos: 13:15 (este), 9:15 (pacífico)

España: 18:15