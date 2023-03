Linda Caicedo continúa siendo una de las protagonistas del Real Madrid, equipo con el que disputará el sexto compromiso tras su aterrizaje en territorio español, donde ya se ganó la titularidad.

Para esta ocasión, el encuentro se dará frente al Levante Las Palmas y en condición de local, por lo que se espera que en casa las Merengues sumen tres puntos más y recorten la diferencia con Barcelona, único líder.

El partido, que corresponder a las fecha 24 de la Liga F, está programado para este viernes 31 de marzo; y el equipo a enfrentar, está actualmente en la posición número 11 de la tabla con 20 puntos sumados y ya acumula más de cinco partidos consecutivos sin ganar, por lo que esto puede ser una oportunidad para que Caicedo vuelva a brillar y pueda anotar su segundo gol con la camiseta del Real Madrid.

Siga Linda y el Real buscan el liderato de la Liga F: hora y canal de TV para el partido este viertes

El partido entre Real Madrid y Levante Las Palmas lo podrá seguir en Colombia y toda Sudamérica a través de DAZN. En México la plataforma habilitada es Blue To Go Video Everywhere; mientras que en España y Estados Unidos lo podrá disfrutar también a través de DAZN.

Horarios del partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 14:00

México: 13:00

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00

Argentina y Chile: 16:00

Estados Unidos: 15:00 (este), 11:00 (pacífico)

España: 21:00