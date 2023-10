Messi volvería a Barcelona para su retiro: así se daría su regreso

Lionel Messi sorprendió al mundo hace un par de meses tras anunciar su fichaje por el Inter Miami. La llegada del astro argentino al club de la MLS, luego de tener ofertas para volver a Barcelona, generó todo tipo de reacciones.

Aunque el '10' ya se ha adaptado a la vida en los Estados Unidos, parece que en su recorrido quedaron cosas pendientes con el club catalán. Para el astro albiceleste su marcha de Cataluña no fue de la manera correcta y quedó evidenciado en las negociaciones para su regreso.

Después de que el sudamericano ha tenido un impacto directo en la capital de Florida, el club ya piensa en la posibilidad de la vuelta del rosarino a España.

Jorge Mas, duelo del equipo rosa, habló sobre la chance que quiere dar a Messi la oportunidad para tener una ceremonia de despedida del Barcelona. Una situación que Lionel no pudo vivir en su salida hacia el PSG en 2021.

"La salida de Messi de Barcelona no fue a gusto, no se pudo despedir de su club, que le acogió de niño, y creo que las circunstancias no fueron las que quiso Lionel. Yo le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para que tenga la oportunidad de despedirse de su afición en Barcelona. Irá el Inter Miami o haremos algún tipo de partido".

Por ahora, Messi continúa su paso por la MLS. El futbolista argentino ha estado ausente en los últimos partidos del club, pero todo apunta a que estaría presente en los compromisos de Argentina por Elimiantorias.