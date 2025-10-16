Actualizado:
Lionel Messi y una cifra impresionante: 21 años desde su debut en liga
Uno de los mejores jugadores cumple 21 años de haber debutado.
El tiempo pasa rápido, pero hay momentos que quedan marcados para siempre. En el fútbol, algunos debuts son solo el inicio de una carrera más, pero otros se convierten en el punto de partida de una leyenda.
Hace 21 años, el mundo vio nacer a uno de los jugadores más grandes de todos los tiempos.
El inicio de una era inolvidable
Un 16 de octubre de 2004, en un partido entre el FC Barcelona y el Espanyol, un joven argentino de apenas 17 años pisó por primera vez el césped del fútbol profesional, su nombre: Lionel Andrés Messi. Aquel día, con el dorsal 30 en la espalda, ingresó en el minuto 82 para reemplazar a Deco, sin imaginar que esa entrada cambiaría la historia del club catalán y del fútbol mundial.
Con los años, Messi transformó su talento en una carrera repleta de récords, títulos y momentos inolvidables. Con el Barça ganó todo lo posible, se convirtió en el máximo goleador de la historia del club y llevó su magia a cada rincón del planeta. Después, con la selección argentina, completó su legado al levantar la Copa América en 2021 y la Copa del Mundo en 2022, consolidándose como un símbolo eterno del deporte.
Dos décadas después, la magia sigue viva
Hoy, 21 años después de aquel debut, Lionel Messi sigue demostrando que su legado va mucho más allá de los trofeos. Su forma de jugar, su humildad y su impacto en generaciones enteras lo convirtieron en algo más que un futbolista: en una inspiración. Lo que empezó como una sustitución en Montjuïc terminó siendo el inicio de una era dorada. Y aunque el tiempo pase, el recuerdo de aquel primer toque de balón sigue tan vivo como su nombre en la historia.
