Lionel Messi y una cifra impresionante: 21 años desde su debut en liga

El inicio de una era inolvidable

Un 16 de octubre de 2004, en un partido entre el FC Barcelona y el Espanyol, un joven argentino de apenas 17 años pisó por primera vez el césped del fútbol profesional, su nombre: Lionel Andrés Messi. Aquel día, con el dorsal 30 en la espalda, ingresó en el minuto 82 para reemplazar a Deco, sin imaginar que esa entrada cambiaría la historia del club catalán y del fútbol mundial.

Con los años, Messi transformó su talento en una carrera repleta de récords, títulos y momentos inolvidables. Con el Barça ganó todo lo posible, se convirtió en el máximo goleador de la historia del club y llevó su magia a cada rincón del planeta. Después, con la selección argentina, completó su legado al levantar la Copa América en 2021 y la Copa del Mundo en 2022, consolidándose como un símbolo eterno del deporte.