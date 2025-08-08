Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 09:24
Liverpool busca su primer título tras la salida de Luis Díaz
Los 'reds' comenzarán oficialmente la temporada este domingo 10 de agosto.
Liverpool FC ya se olvida del futbolista colombiano Luis Fernando Díaz y se enfoca en el inicio de la temporada 2025/2026. Este domingo 10 de agosto, los 'reds' tendrán la oportunidad de ganar su primer título, tras la salida de Díaz.
Se trata de la Community Shield, en la que los dirigidos por Arne Slot se medirán con el Crystal Palace, que se ganó el lugar de jugar este trofeo, después de haber sido campeón de la FA Cup.
El duelo entre Liverpool y las águilas está programado para este domingo 10 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana, horario colombiano, en Wembley.
Liverpool estrena fichajes y se olvida de Luis Díaz
La Community Shield le servirá a Liverpool como primer desafío de la temporada para poner a prueba a sus nuevas incorporaciones, luego de la salida de Luis Díaz.
Al respecto, el director técnico Arne Slot se mostró confiado en la posibilidad de comenzar la campaña con un título
"Lo cual es bueno si puedes empezar la temporada con la posibilidad de ganar algo. Normalmente tienes que jugar numerosos partidos antes de poder ganar algo. Si es la Copa de la Liga, la FA Cup, y mucho menos la Premier League o la Champions League, normalmente ganas algo al final de la temporada. Ahora tenemos la oportunidad de ganar algo al principio de la temporada", dijo Slot.
Contra Crystal Palace, los 'reds' podrán hacer debutar de manera oficial a Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ármin Pécsi.
Crystal Palace quiere dar la sorpresa
Por el lado de Crystal Palace, el equipo de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma quiere dar una nueva sorpresa en Wembley, teniendo en cuenta que en el final de la temporada 2024/2025 superó en la final de la FA Cup a Manchester City.
A diferencia de Liverpool, que invirtió más de 200 millones, las águilas solo han gastado 2.30 millones de euros en el mercado de fichajes al lograr las incorporaciones de Borna Sosa y Walter Benítez.
Fuente
Antena 2