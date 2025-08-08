Liverpool busca su primer título tras la salida de Luis Díaz

Liverpool FC ya se olvida del futbolista colombiano Luis Fernando Díaz y se enfoca en el inicio de la temporada 2025/2026. Este domingo 10 de agosto, los 'reds' tendrán la oportunidad de ganar su primer título, tras la salida de Díaz.

Se trata de la Community Shield, en la que los dirigidos por Arne Slot se medirán con el Crystal Palace, que se ganó el lugar de jugar este trofeo, después de haber sido campeón de la FA Cup.

El duelo entre Liverpool y las águilas está programado para este domingo 10 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana, horario colombiano, en Wembley.