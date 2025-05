Liverpool celebra la eliminación de Barcelona en Champions: insólito interés

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha lamentado, tras la derrota ante el Inter de Milán (4-3) que ha apeado a su equipo de disputar la final de la Liga de Campeones, que cada decisión "de 50-50" que ha tomado el árbitro ha sido a favor del conjunto italiano.

"No quiero hablar mucho sobre el árbitro. No sería justo para mi equipo, que ha hecho un gran trabajo. Ya le he dicho lo que pensaba de su actuación", ha añadido en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Giuseppe Meazza.

Le puede interesar: Quintero rescató lo hecho por América ante Corinthians y advirtió a Huracán

Liverpool celebra la eliminación del Barcelona

Para nadie es un secreto que en el mundo fútbol los rendimientos personales son más que importantes y suelen ser premiados, es por esto que Liverpool celebra la buena temporada de Mohamed Salah y desde ya el egipcio se posiciona como uno de los favoritos a llevarse el Balón de Oro y la eliminación del Barcelona de la Champions le abre camino rumbo al torneo, pues jugadores que podrían quitarle el premio como Lamine Yamal o Rapinha se quedan sin las chances de levantar un torneo que suele inclinar la balanza a su favor en los premios como lo es la 'orejona'.

Ahora, todo parece indicar que ser campeón de la Premier y su registro goleador sería suficiente para hacerse con el Balón de Oro, pero lo cierto es que un probable paso del PSG a la final de Champions puede impulsar la candidatura de Dembele como el mejor de la temporada.