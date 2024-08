Liverpool tomó decisión final sobre la venta de Luis Díaz al City y Barcelona

Liverpool dio respuesta sobre los rumores de la venta de Luis Díaz. El conjunto red no había manifestado su posición luego de que el jugador colombiano fuera vinculado con Barcelona y Manchester City. Incluso cuando se afirmó que ya tenía un acuerdo con los 'sky blues'.

Desde Europa se afirmaba que el delantero cafetero estaba muy cerca de salir del elenco red. Sin embargo, los rojos estaban tranquilos y con la seguridad de poder mantener a la estrella tricolor. Todo empezó a cambiar luego de que se manifestará que el jugador no quería renovar su contrato.

Para los de Anfield Road, la salida de Jurgen Klopp y los cambios puntuales en el equipo podían abrir la opción para que el sudamericano pudiera dejar la institución. Sin embargo, este viernes, Arne Slot, el nuevo entrenador del club, dio respuesta sobre las versiones.

En la rueda de prensa previa al compromiso ante Ipswich Town, el entrenador neerlandés habló puntualmente sobre el atacante guajiro: “El futuro de Luis Díaz está con nosotros. Me gusta mucho lo que he visto. Ha tenido un gran impacto, me gusta mucho”, añadió Slot.

Con esta declaración del entrenador queda claro que a pesar de los rumores, por ahora Díaz seguirá en Inglaterra. Aunque hay interés de otros equipos, el colombiano quiere seguir en Liverpool y solo piensa en la nueva temporada llena de retos deportivos.

Ante las declaraciones de Slot a Barcelona y City solo les queda esperar a la próxima temporada. Aunque se hablaba que sus ofertas estaban cerca a los intereses de Díaz, el delantero asumirá un liderazgo más importante en Liverpool y por ello se quedará en el equipo.

Luis Díaz apunta para ser titular en el partido de debut de la Premier con los reds. El elenco rojo debutará este sábado 17 de agosto desde las 06:30 a.m. hora colombiana ante Ipswich Town.