Liverpool llora la ausencia de Luis Díaz: hinchas en Inglaterra piden su regreso

Figuras de la talla de Jamie Carragher han sido contundentes al analizar la situación: “el actual Liverpool no juega al fútbol, juega al baloncesto”, una crítica que refleja la percepción de un elenco desordenado y sin rumbo claro.

Cuando el colombiano estuvo en cancha, los 'reds' mostraron mayor fluidez y creatividad. Tras su salida, se evidenció un ataque previsible, con menor capacidad de sorprender a defensas bien paradas. Ante esto, la prensa habla de un “un conjunto que parece un desastre” si no logra corregir de inmediato las falencias que hoy lo aquejan.

Durante su paso por Inglaterra, Díaz tuvo altibajos. Hubo jornadas donde se le señaló como un futbolista “frustrante” por su bajo nivel, aunque también recibió elogios por actuaciones de gran nivel. No en vano, algunos medios lo calificaron como “uno de los mejores del mundo”, recordando que el Bayern desembolsó una cifra de 75 millones de euros para asegurarse sus servicios.

En el presente, el extremo colombiano vive un inicio prometedor en la Bundesliga con cuatro goles y tres asistencias en ocho partidos. Sin embargo, su rendimiento en la Champions no ha estado exento de críticas, especialmente cuando parece otro jugador en los duelos europeos.

Sin embargo, desde la dirigencia inglesa, la estrategia parecía clara: renovar el frente de ataque, recaudar dinero y apostar por un proyecto joven. Más allá de eso, la llegada de los nuevos jugadores como Florian Wirtz, Isak y compañía no ha calado bien en la hinchada de Anfield que ya ha empezado a reclamar la salida del colombiano como un error.