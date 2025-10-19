Liverpool no sale de la mala racha: problemas sin Luis Díaz

El Manchester United sufrió su cuarta derrota consecutiva contra el Liverpool este domingo (19), tras ganar 2-1 en Anfield con un gol decisivo de Harry Maguire en la octava jornada de la Championship inglesa.

Tras las derrotas contra Crystal Palace, Galatasaray (Liga de Campeones) y Chelsea, los 'Reds' del entrenador Arne Slot cayeron por primera vez en la Premier League contra el United jugando en casa desde 2016.

Lea también: Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la derrota de Once Caldas ante Llaneros

Una noche que no llegó para el Liverpool, cuando Bryan Mbeumo recibió el balón en el área de Amad Diallo y le dio el primer disparo para inaugurar su cuenta con un minuto de juego.

