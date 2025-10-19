Actualizado:
Dom, 19/10/2025 - 18:35
Liverpool no sale de la mala racha: problemas sin Luis Díaz
Luis Díaz sigue viviendo un buen presente en Alemania.
El Manchester United sufrió su cuarta derrota consecutiva contra el Liverpool este domingo (19), tras ganar 2-1 en Anfield con un gol decisivo de Harry Maguire en la octava jornada de la Championship inglesa.
Tras las derrotas contra Crystal Palace, Galatasaray (Liga de Campeones) y Chelsea, los 'Reds' del entrenador Arne Slot cayeron por primera vez en la Premier League contra el United jugando en casa desde 2016.
Una noche que no llegó para el Liverpool, cuando Bryan Mbeumo recibió el balón en el área de Amad Diallo y le dio el primer disparo para inaugurar su cuenta con un minuto de juego.
Sin duda, la falta de ritmo y de idea de juego del equipo se ve sobre el terreno de juego, pues las nuevas adquisiciones del club inglés no han cumplido las expectativas, por lo que varios aficionados y expertos inician a criticar la salida de varios elementos como el colombiano Luis Díaz.
Por otro lado, el panorama es totalmente diferente para Lucho en Alemania, pues el Bayern Múnich sigue sumando triunfos y buenos resultados, de hecho, el más reciente fue ante el Borussia Dortmund en lo que representó el primer clásico para el delantero colombiano como parte de las filas del cuadro alemán.
Jornada clave en Champions
Ahora, ambos conjuntos se preparan para enfrentar los duelos de la tercera jornada de la fase Liga de la Champions League entre semana, en donde, el Bayern se medirá ante Brujas mientras que el Liverpool contará con un juego vital ante el Frankfurt en Alemania.
Vale la pena destacar que el Bayern marcha como líder de la Champions con puntaje perfecto, mientras que el Liverpool se encuentra en la casilla 17 solo con tres unidades sumadas.
ANTENA 2 | AFP