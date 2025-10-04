Liverpool se cae: derrota ante Chelsea y cambio de líder en la Premier

Cambio de mando en la Premier League: el Arsenal se adueñó del primer lugar tras imponerse con autoridad 2-0 en el derbi londinense ante el West Ham, aprovechando la tercera caída consecutiva del Liverpool, que sucumbió 2-1 frente al Chelsea en el partido más atractivo de la séptima jornada. Con este resultado, los Gunners llegaron a 16 puntos y se marchan al parón de selecciones como nuevos líderes, seguidos por los Reds, que se quedan con 15 unidades y la posibilidad de ser alcanzados por el Crystal Palace, que suma 12.

La semana fue una auténtica pesadilla para el conjunto de Arne Slot. Todo comenzó con la derrota frente al Crystal Palace (2-1), primera del curso, en su visita a Selhurst Park. Luego, el martes, el cuadro inglés cayó en Estambul ante el Galatasaray (1-0) por la Champions League, y cerró el mal momento con una nueva decepción en Stamford Bridge, donde el Chelsea impuso su autoridad y hundió más al cuadro de Merseyside. Así, tras un inicio perfecto con siete victorias consecutivas entre todas las competencias, el Liverpool se marchará al receso lleno de dudas, antes de enfrentar a su histórico rival, el Manchester United.

“El año pasado también perdimos contra el Chelsea. Stamford Bridge siempre es difícil. Estuvimos cerca en el resultado, pequeños márgenes”, explicó Slot al finalizar el compromiso, intentando mantener la calma pese al tropiezo.

El duelo en Londres comenzó cuesta arriba para los visitantes. Un potente remate del ecuatoriano Moisés Caicedo desde la frontal del área abrió el marcador al minuto 14. Los Reds lograron igualar gracias a Cody Gakpo (63’), pero cuando el empate parecía inamovible, Marc Cucurella desbordó por izquierda y asistió a Estevao, quien definió con frialdad para el 2-1 definitivo en el minuto 90+6, desatando la euforia de los hinchas en Stamford Bridge. “El margen es pequeño y no nos está favoreciendo. Tenemos que trabajar más duro y no depender de esos márgenes”, añadió el técnico neerlandés.

Con este triunfo, los Blues escalan a la sexta posición con 11 puntos y cortan una racha de dos derrotas consecutivas en la liga inglesa. Pero el otro gran beneficiado de la jornada fue su vecino, el Arsenal, que sin mayores sobresaltos venció a un West Ham en crisis y hundido en zona de descenso.

El ex “Hammer” Declan Rice abrió el camino de la victoria en el minuto 38 tras aprovechar un rebote del portero Alphonse Areola. Fiel a su estilo, el mediocampista no celebró por respeto a su antiguo club. Más tarde, Bukayo Saka amplió la diferencia desde el punto penal (67’). “Dominamos y merecimos totalmente ganar”, afirmó Mikel Arteta. “Colocarnos líderes después de grandes partidos en la última semana y pese a algunas lesiones... hemos sido capaces de responder”.

La nota negativa para los de Arteta fue la lesión de Martin Ødegaard, quien abandonó el campo por molestias en la rodilla izquierda. El noruego ha salido tocado en los tres encuentros de liga disputados en el Emirates Stadium esta temporada, una preocupación para el cuerpo técnico.

Por su parte, el Manchester United respiró aliviado tras vencer 2-0 al Sunderland en Old Trafford. Mason Mount (8’) y Benjamin Sesko (31’) sellaron el triunfo que da aire a Rúben Amorim, ahora noveno con 10 puntos. Después del parón, los “Red Devils” afrontarán una serie exigente ante Liverpool, Brighton, Nottingham Forest y Tottenham, que ocupa el tercer lugar con 14 unidades tras vencer 2-1 al Leeds.