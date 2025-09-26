Liverpool 'se fijó' en otra figura de Colombia tras la eliminatoria

Llegaron a su fin una nueva edición de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial en donde se conocieron las seis selecciones que consiguieron su cupo directo a la fase de grupos. La Selección de Colombia es justamente una de las protagonistas, ya que destacó en las últimas jornadas con contundentes victorias y un destacado rendimiento individual por parte de cada uno de los jugadores dentro del terreno de juego.

Tras la finalización de las eliminatorias, fechas FIFA e inicio del mercado de fichajes, el fútbol europeo se comenzó a reforzar de buena manera con talentos sudamericanos, en especial de Colombia. Jhon Arias tomó rumbo justo a la Premier League con Wolverhampton, Jhon Durán a Fenerbahce, Richard Ríos en Benfica, Bayern Múncih con Luis Díaz y en el fútbol de Inglaterra se podría llegar a "cocinar" otra contratación colombiana, ya que Liverpool tiene en su radar a Daniel Muñoz.

Liverpool resaltó a Daniel Muñoz antes del duelo ante Crystal Palace

No es un secreto que Daniel Muñoz se ha convertido en una de las figuras más importantes en el equipo que comanda Néstor Lorenzo, se ha encargado de brillar de buena manera dentro del terreno de juego cada vez que se pone la camiseta de la Selección Colombia y ello lo ha llevado ser también una pieza indiscutible en Crystal Palace y reconocido en el Fútbol de Inglaterra.

Durante varias ediciones del mercado de fichajes se ha venido hablando sobre su posible traspaso, pero hasta el momento no se ha concretado nada. Se han hablado de negociaciones con Barcelona, Manchester City, entre otras grandes escuadras, pero se mantiene firme con Crystal Palace.