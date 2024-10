Liverpool sufre por Luis Díaz y las Eliminatorias: preparan plan especial

Maratónico y con un positivo balance ha sido el inicio de la temporada 2024/2025 de Liverpool, ya que ha disputado nueve partidos con saldo de ocho victorias y una derrota, teniendo en cuenta todas las competiciones.

Con el objetivo de mantener el buen nivel en sus jugadores, el director técnico Arne Slot ha hecho algunas rotaciones en la nómina titular de los 'reds', dependiendo del rival y del desarrollo de los compromisos.

En el caso del colombiano Luis Fernando Díaz, el extremo de 27 años ha sido inicialista en siete encuentros, mientras que en otro fue suplente, mientras que en el restante no sumó minutos.

A pesar de que antes de iniciar la temporada se tenían algunas especulaciones con respecto al protagonista que tendría, Díaz ha demostrado toda su categoría al ser el actual goleador de los 'reds' en la Premier League tras haber celebrado seis anotaciones y logrado una asistencia.

Teniendo en cuenta que ha sumado gran cantidad de minutos, se espera que en próximos partidos Luis Díaz entré en la rotación que plantea Slot.

Liverpool gestionará los minutos de los jugadores

En rueda de prensa previa al partido contra Crystal Palace por la fecha 7 de la Premier League, Arne Slot, técnico de Liverpool habló sobre su plan para gestionar los minutos y rendimiento de los jugadores.

"Creo que ustedes me dijeron que teníamos 10 jugadores jugando todos los minutos y el siguiente fueron cinco. No sé si es verdad, pero eso es lo que ustedes me dijeron, así que debo asumir que es verdad. Los periodistas siempre dicen la verdad, ¿no? ¡En Inglaterra sí! Todavía no tengo ganas de jugar los partidos que vienen después del parón internacional. Pero la diferencia entre este parón internacional y el anterior es que esta vez jugamos un partido que comienza tarde el domingo y la última vez el sábado. Nos da un día más de descanso, lo que siempre es útil, especialmente para los que vuelven con jet lag de Sudamérica", dijo.