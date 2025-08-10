Liverpool sufre salida de Luis Díaz: referente lo extraña tras perder Community Shield

La FA Community Shield 2025 tuvo lugar el domingo 10 de agosto en el icónico Wembley Stadium, donde Crystal Palace, vencedor de la FA Cup, se enfrentó al campeón de la Premier League, Liverpool.

El duelo comenzó con intensidad, habiendo un total de cuatro anotaciones en el transcurso de los 90 minutos reglamentarios y obligando a la definición desde el punto penal, en donde fueron las 'águilas' las que se coronaron campeonas junto a Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. Este resultado también causó que en Liverpool se dieran cuenta del vacío tan grande que dejó el delantero de la Selección Colombia, Luis Díaz, tal como lo dio a conocer el propio capitán, Virgil Van Dijk.

Van Dijk no se guardó nada tras la ausencia de Luis Díaz en Liverpool

La definición de este emocionante partido se tuvo que trasladar hasta la tanda de penales, donde Crystal Palace se impuso 3-2, con una actuación destacada del guardameta Dean Henderson, quien contuvo dos disparos para darles la victoria.

Desde el bando de Liverpool, el entrenador Arne Slot reconoció las limitaciones defensivas de su equipo, a pesar de tener buena fluidez ofensiva en el partido. También defendió los fichajes estivales, como Ekitiké y Florian Wirtz, aunque admitió que se requiere tiempo para adaptarse plenamente a la exigencia del equipo. Mientras que el capitán, Virgil Van Dijk, se sinceró y habló con respecto a la salida de jugadores importantes como Luis Díaz.