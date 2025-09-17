Liverpool y el Atlético de Madrid se verán las caras este miércoles en Anfield en un choque correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Champions League 2025/26. El duelo promete emociones fuertes al reunir a dos clubes con historia reciente de partidos memorables en la máxima competición europea.

Los Reds, ahora dirigidos por Arne Slot tras la salida de Jürgen Klopp, atraviesan un proceso de renovación sin perder su ambición. Con futbolistas como Mohamed Salah y Alexis Mac Allister, el conjunto inglés pretende iniciar con pie derecho en un grupo exigente. La afición de Anfield espera que el equipo muestre intensidad y presión alta, señas de identidad del club en los últimos años.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega con la confianza que le brinda la continuidad de Diego Simeone en el banquillo. Los colchoneros, reforzados con incorporaciones estratégicas como un nuevo delantero para acompañar a sus referentes, apuestan por mantener su solidez defensiva sin renunciar al contragolpe. Para el conjunto español, sumar en Inglaterra sería un paso clave en sus aspiraciones de liderar el grupo.

El historial reciente favorece a los madrileños, que han sido un rival incómodo para Liverpool en fases eliminatorias. Sin embargo, en Anfield el ambiente suele jugar un papel determinante y los ingleses querrán imponer su ritmo desde el inicio. La batalla táctica entre Slot y Simeone será uno de los atractivos del encuentro.

Con ambos equipos aspirando a llegar lejos en esta edición de la Champions, este primer enfrentamiento podría marcar tendencias en el grupo y anticipar quién tomará ventaja en la carrera por los octavos de final.