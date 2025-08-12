Actualizado:
Llega la Categoría C al FPC: ya tendría fecha confirmada de inicio
El Fútbol Profesional Colombiano sigue creciendo y se aproxima el inicio de la Categoría C.
El Fútbol Profesional Colombiano es uno de los más competitivos que hay en el continente americano, siendo una competencia que ha brindado gran exportación de jugadores a nivel internacional, pero también que se ha encargado de sumar gran cantidad de títulos y participaciones a nivel mundial.
La gran historia del FPC ha causado que desde hace varios años se lleve planeando la expansión de las competencias futbolísticas profesionales en el país, poco a poco llegó y se fortaleció la Liga BetPlay Femenina, se ha intensificado el nivel en el Torneo BetPlay y la respectiva liga, pero ahora se piensa en la implementación de la categoría C, la cual ya tendría fecha de inicio.
Dirigentes del FPC confirmaron el inicio de la categoría C
Recientemente en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo un masivo evento llamado Football Axis Summit, el cual contó con conferencias centrales y espacios de networking, donde se abordaron las tendencias, los desafíos y las oportunidades que marcarán el futuro del fútbol.
En este evento participaron precisamente, Ramón Jesurún, Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González, quienes dieron pistas sobre lo que se tiene planeado a largo plazo en el FPC y revelaron que el proyecto será seguir expandiéndose con más categorías que incremente el nivel y apoye al deporte colombiano, por lo que el próximo objetivo será confirmar la categoría C e incluso la D.
En los planes iniciales de la Categoría C está hacer un ranking de los últimos años de cómo les fue a los equipos de los últimos años en esta categoría en Colombia. Entrarían los 16 mejores equipos del listado para darles profesionalización, se sumarían todos los puntos y los campeones recientes. Además, tal como dio a conocer también Jesurún, presidente de la FCF, la idea es que esos equipos representen una región.
"Dieron ya fecha. Álvaro González dijo, ya lo hemos hablado y a más tardar en dos años tenemos que tener la categoría C con ascensos y descensos simples. Tenemos que recategorizar todo el fútbol colombiano y tiene que haber C y D, todas con ascenso simple." Confirmó Eduardo Luis en el programa de Antena 2, En La Jugada.
¿Cuándo inicia la jornada 7 de la Liga BetPlay 2025-II?
La Liga BetPlay continúa avanzando de la mejor manera, se van consolidando los líderes de la tabla de posiciones y respectivamente a los ocho mejores que se quedan de manera parcial con la clasificación a cuadrangulares. Ahora el siguiente reto será en la jornada 7, la cual será inaugurada con el duelo entre Pereira y América de Cali el jueves 14 de agosto, y finalizarán el 19 de este mismo mes con el duelo entre Santa Fe y Envigado.
