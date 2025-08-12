Llega la Categoría C al FPC: ya tendría fecha confirmada de inicio

El Fútbol Profesional Colombiano es uno de los más competitivos que hay en el continente americano, siendo una competencia que ha brindado gran exportación de jugadores a nivel internacional, pero también que se ha encargado de sumar gran cantidad de títulos y participaciones a nivel mundial.

La gran historia del FPC ha causado que desde hace varios años se lleve planeando la expansión de las competencias futbolísticas profesionales en el país, poco a poco llegó y se fortaleció la Liga BetPlay Femenina, se ha intensificado el nivel en el Torneo BetPlay y la respectiva liga, pero ahora se piensa en la implementación de la categoría C, la cual ya tendría fecha de inicio.

Dirigentes del FPC confirmaron el inicio de la categoría C

Recientemente en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo un masivo evento llamado Football Axis Summit, el cual contó con conferencias centrales y espacios de networking, donde se abordaron las tendencias, los desafíos y las oportunidades que marcarán el futuro del fútbol.

En este evento participaron precisamente, Ramón Jesurún, Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González, quienes dieron pistas sobre lo que se tiene planeado a largo plazo en el FPC y revelaron que el proyecto será seguir expandiéndose con más categorías que incremente el nivel y apoye al deporte colombiano, por lo que el próximo objetivo será confirmar la categoría C e incluso la D.