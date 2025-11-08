Llega una fea noticia para Nacional: ya es oficial

Atlético Nacional confirmó a través de un parte médico oficial que el jugador Andrés Sarmiento estaría fuera de las canchas entre 6 y 8 semanas, esto después de la lesión que sufrió en el partido de ida de las semifinales de la Copa Betplay ante América de Cali.

Según la comunicación, el jugador sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo de su pierna derecha y por ello proyectaron su incapacidad que podría llegar hasta 2 meses fuera, lo cual lo dejaría fuera de la competencia el resto del año.

Esta sin duda es una mala noticia para Atlético Nacional que espera llegar a la final de la Copa Betplay después de la ventaja conseguida ante América y también ser protagonista en las rondas definitivas de la Liga ya teniendo un boleto para los cuadrangulares finales.

Andrés Sarmiento venía sumando en su cuota goleadora en medio del recambio que está haciendo el técnico Diego Arias por los dos torneos que está jugando y así equilibrar las cargas en toda la plantilla para las finales.

El parte médico del equipo también confirmó que el jugador Juan José Arias, quien venía haciendo un trabajo de readaptación de campo desde finales del mes de octubre, ya se encuentra en entrenamiento grupal controlado por el cuerpo médico.

En esta misma situación descrita está el jugador Juan Manuel Zapata que lleva varias semanas fuera de la competencia y se mantiene en trabajos de readaptación en campo de juego.

Nacional sueña con repetir la gesta que logró en el segundo semestre de 2024 cuando consiguió los títulos de la Liga y la Copa en medio de un remate soñado para los antioqueños.

