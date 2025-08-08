Actualizado:
Llegada de Díaz al Bayern causaría salida de un referente: tendría titular asegurada
Luis Díaz le arrebataría la titular a un referente del Bayern Múnich.
El Bayern Múnich sigue dando de qué hablar durante la pretemporada deportiva, en la cual ya ha tenido destacadas participaciones como preparación con partidos llenos de goles y emociones en los cuales Kompany ha podido estrenar sus fichajes e ir conformando poco a poco un equipo más sólido que le haga frente a los retos oficiales que están a punto de llegar.
Luis Díaz justamente es uno de los protagonistas de este nuevo capítulo que se está escribiendo en la historia del Bayern, pero también sería aquel que causaría el final de uno de los referentes más galardonados del club, Kingsley Coman, quien auspicia también en la posición del delantero de la Selección Colombia, pero que ya estaría evaluando una millonaria oferta por parte de Al Nassr.
Luis Díaz dejaría sin opciones a Kingsley Coman en el Bayern Múnich
El Bayern Múnich confirmó el fichaje del internacional colombiano, Luis Díaz, procedente del Liverpool, en una operación valorada en aproximadamente 75 millones de euros (70 millones fijos más 5 en variables). Díaz firmó un contrato de cuatro años.
Con este traspaso, el delantero de la Selección Colombia se convirtió en el tercer fichaje más caro en la historia del cuadro alemán, solo por detrás de Harry Kane y Lucas Hernández. Esta es una de las principales razones por las cuales las directivas y cuerpo técnico del club buscarían aprovechar al máximo su tiempo en el equipo y de igual manera ir recuperando la inversión que se llevó a cabo, por lo que aceptarían la salida de Kingsley Coman.
Según dio a conocer el periodista especialista en el mercado de fichajes de fútbol alrededor del mundo, Fabrizio Romano, Al Nassr habría demostrado interés en el delantero francés y comenzó negociaciones con el cuadro 'bávaro', convirtiéndolo en su principal objetivo después de haber concretado la llegad de Joao Félix.
🚨💣 EXCLUSIVE: Al Nassr open talks to sign Kingsley Coman from FC Bayern! 🇸🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025
Club to club negotiations started as Coman is now top target for Al Nassr at winger position.
🟡🔵 After Iñigo Martínez coming soon and João Félix done, Coman can be the next one for Al Nassr. pic.twitter.com/Oc7QGRvifn
¿Cuándo debutaría Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga?
Luis Díaz podría hacer su primera aparición oficial el sábado 16 de agosto de 2025, durante la Supercopa de Alemania frente al Stuttgart, ya que este partido tiene carácter competitivo y precede al comienzo de la Bundesliga. Mientras que en la Bundesliga podría llegar a sumar minutos el viernes 22 de agosto de 2025 enfrentando al RB Leipzig en casa, en el Allianz Arena.
