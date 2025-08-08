Llegada de Díaz al Bayern causaría salida de un referente: tendría titular asegurada

El Bayern Múnich sigue dando de qué hablar durante la pretemporada deportiva, en la cual ya ha tenido destacadas participaciones como preparación con partidos llenos de goles y emociones en los cuales Kompany ha podido estrenar sus fichajes e ir conformando poco a poco un equipo más sólido que le haga frente a los retos oficiales que están a punto de llegar.

Luis Díaz justamente es uno de los protagonistas de este nuevo capítulo que se está escribiendo en la historia del Bayern, pero también sería aquel que causaría el final de uno de los referentes más galardonados del club, Kingsley Coman, quien auspicia también en la posición del delantero de la Selección Colombia, pero que ya estaría evaluando una millonaria oferta por parte de Al Nassr.

Luis Díaz dejaría sin opciones a Kingsley Coman en el Bayern Múnich

El Bayern Múnich confirmó el fichaje del internacional colombiano, Luis Díaz, procedente del Liverpool, en una operación valorada en aproximadamente 75 millones de euros (70 millones fijos más 5 en variables). Díaz firmó un contrato de cuatro años.

Con este traspaso, el delantero de la Selección Colombia se convirtió en el tercer fichaje más caro en la historia del cuadro alemán, solo por detrás de Harry Kane y Lucas Hernández. Esta es una de las principales razones por las cuales las directivas y cuerpo técnico del club buscarían aprovechar al máximo su tiempo en el equipo y de igual manera ir recuperando la inversión que se llevó a cabo, por lo que aceptarían la salida de Kingsley Coman.