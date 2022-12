¿Llegada de Rodallega y regreso de Marlon Torres?: Tulio anuncia más movimientos en el América

América de Cali ya piensa en lo que será el 2023 y tras la salida de varios jugadores, parece que está todo listo para anunciar en los próximos días más fichajes que tendrá, aparte de los tres que fueron confirmados en las últimas horas: Franco Leys, Cristian Barrios y Carlos Darwin Quintero.

Vea también: Tulio le cerró la puerta del América a dos jugadores: "Están descartados"

Teniendo en cuenta lo anterior, este viernes, Tulio Gómez, máximo accionista de los 'Escarlatas', habló en para Antena 2 Cali y dio un panorama sobre lo que será la plantilla para el siguiente año: "anunciaremos a un par de jugadores más. La nómina ya estaba lista desde mediados de noviembre, pero manejamos todo calladamente".

Por otro lado, habló de la posibilidad de que Hugo Rodallega llegue al club: "desde el 2016 estamos detrás de él. El año pasado estaba listo para traerlo, pero el técnico no lo aprobó, vamos a ver que pasa. Tengo que conversar con el cuerpo técnico para ver si se ajusta a nuestra plantilla de hoy".

Así mismo, dio a conocer que este 24 de diciembre "anunciaremos a otro jugador, seguramente hay gente que no le gusta, pero en las redes sociales solo critican".

Le puede interesar: Voló todo en América; "Hace un año me amaban, hoy me put*%*": Tulio Gómez no aguantó más

Finalmente, recalcó que no hay cupo para Marlon Torres, quien no llegó a Junior tras no pasar los exámenes médicos: "no porque ya estamos completos, pero tiene las puertas abiertas para que se entrene".