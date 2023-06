"Llevó 15 meses de duelo": Rueda detalla su frustración tras la eliminación de Qatar 2022

Reinaldo Rueda vivió una etapa muy complicada durante su tercer ciclo al frente de la Selección Colombia. El entrenador vallecaucano fue el conductor del equipo que fracasó en la Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Tras varios meses de haber culminado el proceso, el técnico estuvo en diálogo con el espacio televisivo de 'Equipo F' de ESPN. Allí, el entrenador mencionó que aún sigue cargando con la frustración de los errores cometidos.

Inicialmente, Rueda manifestó que las falencias se hicieron notables en los partidos de local. Allí, el equipo tricolor perdió las chances de sacar ventaja para haber sumado los puntos necesarios que le dieran la clasificación.

“Es muy sencillo, cuando no ganas de local, no eres eficaz, la clasificación de Sudamérica es muy cerrada y cuando no se logra descifrar esos partidos es muy difícil todo. Desperdiciamos muchas oportunidades de cerrar los partidos de local que nos hubieran dado los puntos para lograr la meta", dijo Rueda en principio.

Sobre sus sensaciones tras la eliminación, el entrenador detalló. “A veces se acierta y otras no, mantengo una buena relación con los muchachos, contra ellos no tengo nada, los sigo queriendo y admirando más, sufrimos, yo más que ellos porque ellos en 72 horas están en su club y se liberan de todo, pero yo llevó 15 meses de duelo y de comérmela. Mi pena es no corresponderle a los entrenadores del fútbol colombiano porque los estaba representando”.

Queda claro que el técnico fue uno de los más golpeados tras el proceso con la tricolor. La frustración de Rueda se hizo latente tras no haber logrado clasificar a Colombia en ninguna de sus tres etapas como seleccionador de la mayor.

Por ahora, Colombia se alista para lo que será su debut en la siguiente eliminatoria. La tricolor se estrenará en las clasificatorias durante el mes de septiembre.